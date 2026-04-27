Как отличить смертельно опасные первые грибы от съедобных

Весной грибникам нужно быть осторожными при сборе строчков — условно съедобный и ядовитый виды грибов схожи между собой по внешнему виду. Об этом «Газете.Ru» сообщил Никита Фаустов, ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха (ПНИПУ).

По словам ученого, практически сразу после схода снежного покрова, обычно в конце апреля или начале мая, в лесах средней полосы России появляются первые грибы. Рекордсменами по скорости пробуждения являются строчки. Эти грибы с причудливой «мозгоподобной» шляпкой не боятся небольших возвратных заморозков до минус пяти градусов.

«В южных регионах страны, например в Краснодарском крае и на Кавказе, сезон может открываться уже в конце марта. В Подмосковье грибы традиционно появляются в апреле, тогда как на Урале и в Сибири весна приходит к грибам с опозданием на две-четыре недели. Главная угроза для неопытного грибника — строчок обыкновенный. Этот гриб смертельно ядовит из-за содержащегося в нем гиромитрина. Его легко спутать со съедобным строчком гигантским, который считается условно съедобным», — предупреждает специалист.

Отличить грибы можно по внешнему виду. У ядовитого строчка обыкновенного темная шляпка, ярко выраженная белая ножка и волнистая, складчатая поверхность. Гигантский строчок растет в лиственных и смешанных лесах, особенно в березовых. У него нет четкой ножки ― шляпка и ножка переплетаются в завитках, образуя единую кудрявую массу.

Перед употреблением в пищу строчкам также требуется тщательная термическая обработка — двойная варка необходима для удаления гиромитрина — ядовитого вещества, которое не разрушается при жарке или запекании.