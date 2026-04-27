Как сделать винегрет по-новому

Винегрет — это базовый салат, который никогда не надоедает. Но даже привычный салат можно сделать на порядок вкуснее, если не просто сварить овощи, а подойти к ним с умом. В версии Ларисы Рубальской все дело в подготовке: овощи сохраняют максимум пользы, а заправка получается чуть пикантнее обычной, пишет автор канала «Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды».

Ингредиенты:

свекла — 2 шт. (около 300 г);

картофель — 3 шт. (около 350 г);

морковь — 1-2 шт. (150 г);

репчатый лук — 1 небольшая головка (80 г);

маринованные огурцы — 2-3 шт. (150 г);

квашеная капуста — 150 г;

консервированный зеленый горошек — 150 г;

консервированная фасоль (по желанию) — 100 г;

зелень (укроп, зеленый лук) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Французская заправка:

растительное масло — 3-4 ст. ложки;

винный или яблочный уксус — 1 ст. ложка;

горчица — 1 ч. ложка;

сахар — ½ ч. ложки.

Главный секрет этого рецепта в том, чтобы забыть про кастрюлю с водой. Овощи, а особенно свеклу, лучше запекать. Так вкус получается концентрированным и сладким, а сама свекла — плотной и ароматной, без лишней влаги. Выбирайте корнеплоды среднего размера, тщательно мойте их, но не чистите и не срезайте хвостики. Каждую свеклу нужно плотно замотать в фольгу и отправить в духовку на час при 180 градусах.

Прокалывать фольгу не стоит, пусть овощ готовится в собственном соку. Остужайте свеклу прямо в обертке — так она станет максимально насыщенной и мягкой.

Когда овощи остынут, очистите их и нарежьте аккуратными кубиками. Если хотите, чтобы винегрет выглядел нарядно, сначала нарежьте свеклу и слегка сбрызните ее маслом — тогда она не так сильно окрасит остальные продукты. Впрочем, классический вариант хорош и просто за счет смешения цветов. Соедините основу с луком, огурцами, капустой, горошком и фасолью. После этого аккуратно перемешайте все, посолите и влейте французский соус.

Подавайте винегрет просто — в глубокой тарелке с кусочком ржаного хлеба. Рецепт позволяет любые эксперименты: можно менять пропорции капусты и огурцов или убирать фасоль. Главное — ориентироваться на свой вкус, ведь винегрет всегда остается тем самым родным блюдом с предсказуемо отличным результатом.

Лариса Рубальская уверена, что вкусная еда не требует сложных рецептов: ее пицца на сковороде готовится за считанные минуты из лаваша, сыра и яйца, а второе фирменное блюдо — жареная картошка на сале с луком и селедкой — радует насыщенным вкусом и домашним настроением, отмечает «ГлагоL».