Как испечь узбекскую лепешку в обычной духовке

Узбекская лепешка в духовке: как испечь как в тандыре
Узбекскую лепешку, как из тандыра, вполне реально испечь и в обычной духовке. При правильном тесте и паре простых хитростей она получается мягкой внутри, с румяной корочкой и тем самым узнаваемым ароматом свежего хлеба, пишет автор канала «Сделай сам — своими руками».
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 600 г;
- теплая вода — 430-450 мл;
- сухие быстродействующие дрожжи — 5 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- кунжут — по желанию;
- яйцо — 1 шт.
Готовится она не быстро — тесту нужно время, чтобы подойти, но сам процесс довольно понятный. Сначала делают опару: смешивают дрожжи, сахар, немного муки и часть теплой воды, оставляют в тепле до появления пузырьков. Когда опара «оживает», в нее добавляют оставшуюся воду, масло, соль и муку. Тесто вымешивают до мягкого, слегка липкого состояния — оно не должно быть плотным, иначе лепешка потеряет воздушность.
Дальше тесто оставляют подниматься минимум на час, лучше — рядом с теплой духовкой. В это время можно подготовить кунжут: его слегка обжаривают, а затем немного раздавливают, чтобы аромат стал ярче.
Когда тесто поднялось, его делят и формируют лепешки. Чтобы легче работать, руки периодически смачивают холодной водой — тесто довольно мягкое и липкое. Заготовки делают с более пышными краями и легкой вмятиной в центре. В середине обязательно прокалывают вилкой, чтобы тесто не «вздувалось» при выпечке. Сверху смазывают яйцом и посыпают кунжутом.
Важный момент — противень. Его заранее хорошо разогревают в духовке. Лепешку кладут прямо на горячую поверхность и выпекают при 200 градусах несколько минут. Затем аккуратно переворачивают, чтобы подрумянилась и вторая сторона. После выпечки хлеб снимают и дают немного остыть, накрыв полотенцем — так он остается мягким, а корочка не становится жесткой.
