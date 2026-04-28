Как испечь узбекскую лепешку в обычной духовке

Узбекскую лепешку, как из тандыра, вполне реально испечь и в обычной духовке. При правильном тесте и паре простых хитростей она получается мягкой внутри, с румяной корочкой и тем самым узнаваемым ароматом свежего хлеба, пишет автор канала «Сделай сам — своими руками».

Ингредиенты:

пшеничная мука — 600 г;

теплая вода — 430-450 мл;

сухие быстродействующие дрожжи — 5 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

кунжут — по желанию;

яйцо — 1 шт.

Готовится она не быстро — тесту нужно время, чтобы подойти, но сам процесс довольно понятный. Сначала делают опару: смешивают дрожжи, сахар, немного муки и часть теплой воды, оставляют в тепле до появления пузырьков. Когда опара «оживает», в нее добавляют оставшуюся воду, масло, соль и муку. Тесто вымешивают до мягкого, слегка липкого состояния — оно не должно быть плотным, иначе лепешка потеряет воздушность.

Дальше тесто оставляют подниматься минимум на час, лучше — рядом с теплой духовкой. В это время можно подготовить кунжут: его слегка обжаривают, а затем немного раздавливают, чтобы аромат стал ярче.

Когда тесто поднялось, его делят и формируют лепешки. Чтобы легче работать, руки периодически смачивают холодной водой — тесто довольно мягкое и липкое. Заготовки делают с более пышными краями и легкой вмятиной в центре. В середине обязательно прокалывают вилкой, чтобы тесто не «вздувалось» при выпечке. Сверху смазывают яйцом и посыпают кунжутом.

Важный момент — противень. Его заранее хорошо разогревают в духовке. Лепешку кладут прямо на горячую поверхность и выпекают при 200 градусах несколько минут. Затем аккуратно переворачивают, чтобы подрумянилась и вторая сторона. После выпечки хлеб снимают и дают немного остыть, накрыв полотенцем — так он остается мягким, а корочка не становится жесткой.

