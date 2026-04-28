Как выбрать вино по этикетке

Выбор вина часто выглядит сложнее, чем есть на самом деле. На полке десятки бутылок, яркие этикетки, сложные названия — и кажется, что разобраться без «винного образования» невозможно. Но на деле достаточно уметь читать этикетку, чтобы уже за пару минут понимать, что именно вы держите в руках, пишут авторы канала «Красное & Белое».

На лицевой стороне бутылки важно смотреть не на дизайн, а на смысл. Первое — регион производства. Чем он конкретнее, тем лучше можно понять уровень контроля и стиль вина. Указание большого региона вроде «Краснодарского края» — это базовый уровень, а более точное место и конкретная винодельня уже дают больше информации о качестве и характере напитка.

Следующий ориентир — сорт винограда. Именно он определяет вкус. Белые вина из Ркацители или Алиготе обычно получаются свежими и кисловатыми, с фруктовыми нотами. Шардоне чаще более плотное, с мягкими и сливочными оттенками. Среди красных Каберне Совиньон дает структуру и вкус темных ягод, а Саперави отличается насыщенностью и пряными нотами.

Третий важный пункт — год урожая. Для белых и розовых вин чаще выбирают более свежие года, для красных допустимы более выдержанные варианты. Если года нет, значит, перед вами купаж из разных урожаев — это не минус, а способ сохранить стабильный вкус.

На обороте этикетки тоже есть полезные подсказки. Например, упоминание выдержки в дубе говорит о более сложном и насыщенном красном вине с ароматами ванили, шоколада или кофе. Для легких белых вин такая выдержка обычно не используется.

Также стоит обращать внимание на производителя. Если вино уже знакомо и оставило приятное впечатление, логично пробовать другие позиции той же винодельни — это снижает риск ошибки.

Крепость тоже многое говорит о характере вина: более легкие варианты обычно около 11-12,5%, а более плотные доходят до 13-14%.

Помните, что даже в легальной продаже вино может вызывать вопросы к происхождению: иногда под известным брендом скрывается напиток, созданный из закупленного виноматериала, писал «ГлагоL». Но даже с качественной продукцией нужно строить культуру потребления как во «французском парадоксе», где важнее умеренность, а не количество.