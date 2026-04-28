Назван идеальный маринад для шашлыка

Некоторые добавки только вредят вкусу. С наступлением сезона шашлыков шеф-повар Богдан Хазов в беседе с URA.RU раскрыл секрет идеального маринада. Эксперт предупреждает, что мёд, горчицу и соевый соус использовать не стоит — сахар в их составе горит раньше, чем мясо успевает приготовиться.

Лучший маринад — классический: соль, перец, немного уксуса и подходящие специи (хмели-сунели для свинины, карри для курицы). Шеф-повар напоминает, что по-настоящему хорошему мясу маринад вообще не нужен, достаточно соли и перца, как делают на Кавказе.

Если же мясо нужно размягчить, используйте яблочный или винный уксус (1-2 ложки на килограмм) и не держите дольше 4-6 часов. Кефир, минералка и киви имеют право на жизнь, но у каждого есть недостатки: долгое время маринования, отсутствие корочки при жарке или риск превратить мясо в кашицу.