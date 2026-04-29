Как проверить сливочное масло дома: простые тесты

Выбрать честное сливочное масло сегодня — тот еще квест. На глаз отличить натуральный продукт от смеси с растительными жирами почти невозможно, а этикетки, увы, не всегда говорят правду. Конечно, домашние тесты не заменят полноценную лабораторию, но вывести на чистую воду совсем уж наглую подделку они помогут, пишет Ольга Лунгу.

Кипяток — самый быстрый способ. Бросьте кусочек масла в стакан с горячей водой. Натуральный продукт разойдется равномерно, сделает воду чуть мутной, а сверху оставит аппетитную золотистую пленку. Если же в стакане плавают странные плотные хлопья или жир ведет себя неестественно — скорее всего, перед вами спред.

Сковородка. Разогрейте сковороду и киньте на нее немного масла. Качественный продукт тает спокойно: он приятно пахнет сливками и дает легкую пенку. А вот если масло начинает агрессивно трещать, брызгаться или издавать химический запах — в составе явно есть лишние примеси.

Морозилка. Отправьте пачку в холод на часок. Настоящее масло замерзает «намертво». Если после морозилки оно режется легко и мягко, как пластилин — это плохой знак. Натуральное масло должно быть твердым и при попытке отрезать кусочек может вести себя капризно, сохраняя плотную структуру.

Водка. Метод спорный, но в народе популярный. Кусочек масла заливают небольшим количеством водки. Если жидкость вдруг резко поменяла цвет или сильно окрасилась — это повод насторожиться. Хотя, честно говоря, стопроцентной гарантии этот тест не дает.

Йод. Если подозреваете, что в масло для веса подмешали крахмал, поможет обычный йод. Растопите немного масла в горячей воде, дайте остыть и капните туда йод. Если смесь посинела — победа, в составе есть крахмал. Если нет — по крайней мере, на этом пункте производитель не схитрил.

Конечно, все это — лишь бытовая проверка. Чтобы не гадать, старайтесь брать масло с жирностью 82,5%, внимательно читайте состав и доверяйте только проверенным маркам.

Также «ГлагоL» помогал выбирать качественное оливковое масло. Ключевой критерий — не цена, а свежесть: дата урожая, отсутствие прогорклого запаха и правильная упаковка играют решающую роль. Дорогие масла чаще имеют региональную сертификацию и выраженный вкус, а бюджетные — более нейтральны и универсальны в кулинарии.