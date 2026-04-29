Секрет пышного омлета: бабушкин лайфхак с крышкой

Часто бывает: снимаешь омлет с плиты — пышный, красивый, — а он через минуту превращается в плоский блин. Обидно, ведь хочется той самой воздушной текстуры «как в детстве», вспоминает автор канала «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ».

Оказывается, у наших бабушек был один странный, но рабочий трюк, чтобы омлет не оседал и оставался пористым. Рецепт менять не нужно, секрет — в обычной крышке.

Суть вот в чем: перед тем как накрыть сковородку, смажьте внутреннюю сторону крышки обычным сливочным маслом. Кажется мелочью, но это меняет дело. Масло создает внутри особый режим «бани», омлет под ним лучше пропаривается, становится нежнее и, главное, держит форму даже на тарелке. Способ простой, но именно такие мелочи раньше и помогали готовить тот самый идеальный завтрак.

