Рыба под луковой шубкой: простой и сочный рецепт

Рыба под луковой шубкой — это тот самый случай, когда из самого обычного минтая или горбуши получается сочное и классное блюдо. Рецепт выручает всегда: продукты простые, а результат — предсказуемо вкусный, уверяет Наталья Калнина.

© ГлагоL

Что нам понадобится:

филе рыбы (минтай, горбуша, щука) — 500 г;

лук — 1-2 шт.;

сыр — 50 г;

соль, черный перец и майонез — на глаз;

растительное масло (для жарки).

Первым делом займемся рыбой. Если у вас целая тушка (например, минтай), просто отделите филе. А если уже готовое — еще проще. Нарезаем рыбу на удобные порционные кусочки и раскладываем их на противне, смазанном маслом. Оставляйте между ними небольшие расстояния.

Теперь главный секрет сочности — лук. Режем его мелкими кубиками и отправляем на сковородку. Жарим до легкой золотистости и мягкости. Именно этот обжаренный лук станет той самой «шубой», которая не даст рыбе пересохнуть в духовке.

Сами кусочки рыбы солим и перчим прямо на противне. Сверху на каждый выкладываем наш золотистый лук, а поверх него — немного майонеза (он запечатает сок внутри). Сыр натираем на мелкой терке и щедро посыпаем каждый кусочек.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Ждать долго не придется — минут 15, и готово. Подавать лучше сразу, пока горячее. В качестве гарнира подойдет что угодно, но со свежим овощным салатом получается идеальный легкий ужин.

