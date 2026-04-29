Рыба под луковой шубкой: простой и сочный рецепт
Рыба под луковой шубкой — это тот самый случай, когда из самого обычного минтая или горбуши получается сочное и классное блюдо. Рецепт выручает всегда: продукты простые, а результат — предсказуемо вкусный, уверяет Наталья Калнина.
Что нам понадобится:
- филе рыбы (минтай, горбуша, щука) — 500 г;
- лук — 1-2 шт.;
- сыр — 50 г;
- соль, черный перец и майонез — на глаз;
- растительное масло (для жарки).
Первым делом займемся рыбой. Если у вас целая тушка (например, минтай), просто отделите филе. А если уже готовое — еще проще. Нарезаем рыбу на удобные порционные кусочки и раскладываем их на противне, смазанном маслом. Оставляйте между ними небольшие расстояния.
Теперь главный секрет сочности — лук. Режем его мелкими кубиками и отправляем на сковородку. Жарим до легкой золотистости и мягкости. Именно этот обжаренный лук станет той самой «шубой», которая не даст рыбе пересохнуть в духовке.
Сами кусочки рыбы солим и перчим прямо на противне. Сверху на каждый выкладываем наш золотистый лук, а поверх него — немного майонеза (он запечатает сок внутри). Сыр натираем на мелкой терке и щедро посыпаем каждый кусочек.
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Ждать долго не придется — минут 15, и готово. Подавать лучше сразу, пока горячее. В качестве гарнира подойдет что угодно, но со свежим овощным салатом получается идеальный легкий ужин.
