Домашний зефир без яиц: простой рецепт нежного десерта

Зефир любят за нежность, но классический рецепт подходит не всем — там и белок, и часто желатин. Но есть отличный выход! Шеф-повар Денис Перевоз предложил версию на агар-агаре. Готовится не пять минут, но результат того стоит.

Что понадобится:

Яблочный сок — 250 мл

Сахар — 200 г

Агар-агар — 8–10 г

Лимонный сок — 1 ч. л.

Ваниль — по вкусу

Как готовить:

Подготовка. Смешиваем яблочный сок, сахар и агар-агар. Даем постоять 10–15 минут, чтобы агар набух и «подготовился» к работе. Варка. Ставим сотейник на слабый огонь. Постоянно помешивая, доводим до кипения. Важно: агар-агар активируется только при кипячении, поэтому дайте массе побулькать 1–2 минуты, пока все крупинки полностью не растворятся. Аромат. Снимаем с плиты, добавляем лимонный сок и ваниль. Хорошо перемешиваем. Взбивание. Даем массе немного остыть (до теплого состояния), чтобы она не схватилась раньше времени. А теперь — самое интересное. Берем миксер и работаем 10–15 минут. Масса должна стать очень пышной, светлой и воздушной. Стабилизация. Выкладываем будущий зефир на противень с пергаментом, разравниваем и отправляем в холодильник.

Ждем минимум три часа, но лучше оставить на ночь — так структура будет идеальной. Когда все застынет, режем на кубики и щедро присыпаем сахарной пудрой, отмечает Дзен-канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Кстати, если хотите более насыщенный вкус, замените часть сока на свежее яблочное пюре.