Завтрак из лаваша: хрустящие трубочки за десять минут

Если нужен быстрый и вкусный завтрак без лишней возни, этот вариант из лаваша — прям находка. Готовится все буквально на скорую руку, а результат — огонь: снаружи хрустящая корочка, внутри мягкая, тянущаяся начинка. Один раз попробуете — и, скорее всего, рецепт у вас задержится надолго. Домашние обычно сметают такие штуки без разговоров.

Берем тонкий лаваш, складываем его в несколько раз и режем на прямоугольные полоски — получится примерно 6–8 заготовок. Дальше начинка: в миску отправляем творог, добавляем яйцо и разминаем вилкой. Потом туда же идет тертый сыр, все хорошо перемешиваем. Если масса получается слишком плотной, можно вбить еще одно яйцо, чтобы ее было проще распределять, отмечает канал «Микс рецептов».

На каждую полоску кладем немного начинки, размазываем по поверхности и сворачиваем в плотную трубочку. Так проделываем со всем лавашем. В итоге получаются аккуратные рулеты, которые уже выглядят аппетитно.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Трубочки смазываем взбитым яйцом и выкладываем швом вниз. Когда все окажутся на сковороде, сверху тоже проходимся яйцом и жарим на среднем огне до румяной корочки. Потом переворачиваем и доводим до готовности с другой стороны. Многие еще прокатывают их на бок — чтобы края тоже подзолотились, так даже вкуснее.

Если не хочется жарить, можно отправить в духовку — примерно на 10–15 минут при 200 градусах. Получается тоже отлично.

Подают такие трубочки горячими — тогда сыр внутри прям тянется, как надо. Но и на следующий день их спокойно можно разогреть, вкус почти не теряется. В начинку, кстати, легко добавить что-то свое: ветчину, помидоры, зелень — все, что нравится. Тут уже можно не заморачиваться и делать под себя.

