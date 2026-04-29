Как выбрать качественную докторскую колбасу

29 апреля 1936 года — день рождения докторской колбасы. 28 апреля «Вечерняя Москва» узнала, как правильно ее выбрать.

Мало кто знает, но свое название продукт получил из-за того, что предполагался как лечебный. Докторскую колбасу создали в СССР по инициативе А. И. Микояна. Колбаса производилась по ГОСТу, а в состав входили нежирная свинина, говядина, яйца, молоко и специи, что позволяло насытить организм за счет высокого содержания белка.

«В первую очередь обращайте внимание на цвет. Он должен быть не ярким, а светло-розовым. Без пятен и комочков», — рассказала продавец колбасы на одной из московских ярмарок Ольга Шелудева.

Верный выбор

При покупке колбасы следите, чтобы в составе не было сои, крахмала, пшеничного белка и добавок. Также колбаса должна правильно храниться — при температуре от 0 до +6 градусов.

Драники из детства

Необычный вариант любимого всеми блюда. Ингредиенты: картофель 750 граммов, лук репчатый 1 штука, мука пшеничная 8 столовых ложек, колбаса вареная 250 граммов, яйцо куриное 1 штука, соль, перец черный — по вкусу, масло для жарки — 80 миллилитров. Очищенный картофель и лук измельчите с помощью кухонного комбайна. Слегка отожмите массу от лишнего сока. Добавьте нарезанную колбасу, а также яйцо и муку. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте. Обжарьте драники на разогретом растительном масле.

Сытный завтрак

Для тех, кто хочет разнообразить свой завтрак. Ингредиенты: армянский лаваш 3 штуки, докторская колбаса 100 граммов, сыр 100 грамм, яйцо куриное 2 шутки, помидор 1 штука, сметана 3 столовые ложки, соль по вкусу, специи по вкусу, чеснок 2 зубчика, растительное масло 50 миллилитров, зелень 1 пучок, молоко 50 миллилитров. Колбасу и помидор нарезать кубиками, сыр и чеснок натереть на терке, заправить все это сметаной, добавить соль, специи, зелень и хорошо перемешать. Лаваш нарезать полосками шириной примерно 15 сантиметров. На угол лаваша выложить начинку и завернуть его в виде треугольника и обжаривать.

Радость студента

Из вареной колбасы может получиться простая и вкусная закуска. Ингредиенты: докторская колбаса 140 граммов, твердый сыр 40 граммов, оливковое масло 1 чайная ложка, сацебели 1,5 столовые ложки, соус чили 1 чайная ложка, базилик 1 веточка. На сковороде разогреть оливковое масло и пожарить ломтики колбасы. Сверху добавить сацебели и соус чили, а затем распределить их по колбасе. Далее добавить ломтики сыра, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Готовое блюдо украсить веточкой базилика.

Не только оливье

Простой салат, который украсит праздничный стол. Ингредиенты: докторская колбаса 400 граммов, помидоры 3 штуки, сыр 100 граммов, чеснок 2 зубчика, майонез. Колбасу и помидоры нарезать кубиками, сыр и чеснок натереть на крупной терке. Все перемешать и заправить майонезом.

Побаловать себя пиццей

Простой и вкусный рецепт пиццы. Ингредиенты: мука 1,5 стакана, разрыхлитель 1 чайная ложка, вода 100 миллилитров (кипяченая охлажденная), масло оливковое 4 столовые ложки, колбаса докторская 60 граммов, томатное пюре 3-4 столовые ложки, помидор 1 штука, петрушка — по вкусу, сыр тертый 3-4 столовые ложки. Для теста нужно взять муку, разрыхлитель, воду и оливковое масло. Раскатайте тесто и выложите на противень. Смажьте томатным пюре, посыпьте тертым сыром. Далее выложите помидоры, колбасу и петрушку. Выпекайте пиццу в разогретой до 190 градусов духовке 12-15 минут.

Прямая речь

Виктория Безнебеева, врач-диетолог, нутрициолог: