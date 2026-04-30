Почему котлеты сухие: три хитрости, которые реально работают

Часто мы сами портим котлеты, а потом удивляемся — почему сухие, плотные и какие-то плоские. Берем нежирное мясо, перекручиваем его чуть ли не в кашу, еще и вымешиваем до упора — вот и результат. А ведь даже из самого обычного фарша можно сделать сочные и мягкие, если знать пару простых приемов.

Первое, что реально спасает ситуацию — это обычное сало. Не сливки, не масло, а именно оно. Если мясо постное или жесткое, добавьте кусочек сала и прокрутите вместе с фаршем. Оно дает нужную жирность, делает фарш более пластичным, а сами котлеты — мягкими и не забитыми. Сливки, конечно, вкус добавят, но при жарке они быстро уходят, и толку от них меньше, отмечает канал «В саду у Валентинки».

Кстати, частая ошибка — слишком мелко молоть мясо. В итоге получается плотная масса, из которой и котлеты выходят сухими. И второй раз фарш гонять через мясорубку тоже не стоит — лучше не станет, только хуже.

Добавки для сочности и объема не всегда раюотают. Вместо привычного хлеба можно использовать картофель. Немного сырого, пропущенного через мясорубку, или даже отварного — он делает котлеты мягче и пышнее. Но важно не переборщить: примерно 10–15% от общего объема фарша вполне достаточно.

Лук тоже лучше не кидать сырым, а слегка обжарить. Он становится мягче, дает вкус и добавляет сочности. Некоторые еще используют манку — она впитывает сок и помогает держать форму. Но тут важно дать фаршу постоять, чтобы она разбухла, иначе толку не будет.

И еще одна хитрость, о которой многие забывают — холодная вода. Да-да, обычная ледяная вода или даже немного колотого льда. При жарке образуется пар, и котлеты как бы «поднимаются», становятся пышнее и не пересыхают. Старый, но рабочий способ.

Ну и финальный момент — не нужно слишком усердно вымешивать фарш. Достаточно, чтобы он стал однородным и чуть вязким. Переборщите — получите плотные котлеты без всякой нежности.