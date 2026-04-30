Домашние батончики из овсянки: простой рецепт к чаю

Из обычной овсянки легко приготовить вкусные и полезные батончики к чаю. Готовится все максимально просто, без сложных шагов, а результат получается с первого раза. Самое удобное — можно каждый раз менять добавки и получать новый вкус, так что надоесть такое точно не успеет.

Для основы берутся овсяные хлопья — подойдут те, что варятся около пяти минут. Их высыпают на сковороду, добавляют измельченные орехи или семечки и обжаривают несколько минут на среднем огне, помешивая. Орехи можно брать любые, что есть под рукой — тут без строгих правил, отмечает Наталья Калнина в своем блоге.

Параллельно подготавливаются добавки: курага нарезается небольшими кусочками, вместо нее при желании можно взять изюм или чернослив. Шоколад тоже рубится ножом, чтобы потом равномерно распределился в массе.

Когда хлопья подсушились, их снимают с огня и переходят к сладкой основе. На той же сковороде растапливается сливочное масло с сахаром, затем добавляется мед. Важно не перегреть — достаточно просто прогреть до однородности.

Дальше все соединяется: в сладкую смесь возвращаются хлопья с орехами, добавляются сухофрукты и шоколад. Все быстро перемешивается — масса получается ароматная, густая, прямо хочется попробовать сразу.

Затем ее перекладывают в форму, застеленную бумагой или пленкой, и хорошо утрамбовывают. Это важно, чтобы батончики потом держали форму и не рассыпались. После этого заготовку убирают в холодильник примерно на пару часов, чтобы все застыло.

В итоге получаются плотные, сладкие батончики с насыщенным вкусом. Мед при желании можно заменить сахаром или сиропом — например, шиповника. В любом случае выходит отличный вариант к чаю, который легко приготовить дома без лишней возни.