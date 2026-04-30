В России назвали любимый маринад для шашлыка

Для 76% россиян шашлык является главным гастрономическим символом майских праздников. Об этом сообщает «Лента.ру со ссылкой на данные опроса исследовательской платформы «Кукушка. На втором месте рейтинга расположились свежие овощи и зелень их назвали 21% респондентов, картошку в мундире — 16%, колбаски и сосиски на огне — 15%.

Свинину считают «настоящим шашлыком 47% участников. Курицу 20%, баранину 11%, говядину или телятину 9%, рыбу и морепродукты лишь 2%, индейку 1%. Еще 10% опрошенных признались, что им все равно, из чего шашлык, лишь бы было вкусно.

Классический маринад (лук и уксус) предпочитают 33% россиян. Сладкий маринад с медом, ананасом или кетчупом выбирают 20%, острый с чили и аджикой 17%, с грузинскими специями 14%, восточные сочетания (соевый соус, имбирь) 10%, другие варианты 6%.

Главным напитком к шашлыку считается пиво (31%). Далее идет вода и минералка (19%), сок, морс или лимонад (13%), вино (11%), квас (8%), крепкий алкоголь (6%), чай и кофе из термоса (5%), безалкогольное пиво (2%).

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что собственную дачу или земельный участок хотели бы иметь 69% россиян. Чаще всего о таком желании заявляют зумеры (91%), младшие миллениалы, родившиеся в 1992-2000 годах (89%), и старшие миллениалы, родившиеся в 1982-1991 годах (81%).