Почему омлет оседает: три ошибки и один секретный ингредиент

Омлет кажется простейшим блюдом, но на деле часто выходит плоским и плотным, как будто что-то пошло не так. Секретов немного, но они реально решают. Причем все до смешного простые, без заморочек.

Главное — правильно угадать пропорции. Тут выручает обычная скорлупка от яйца. Именно она помогает не промахнуться с количеством молока. Яйца ведь разные, и стандартные «на глаз» часто подводят. Половинка скорлупы становится удобной меркой — и смесь получается нужной консистенции, не жидкая и не тяжелая, отмечает канал В саду у Валентинки.

Есть еще один неожиданный момент — добавка крахмала. Не муки, а именно крахмала. Щепотка на пару яиц уже дает эффект: омлет держит форму, получается мягким, но не «резиновым». Мука делает массу тяжелее, а вот крахмал работает аккуратно, без лишней плотности.

Смешивание — отдельная тема. Не нужно взбивать яйца до пены, как многие привыкли. Это как раз та ошибка, из-за которой омлет сначала поднимается, а потом резко оседает. Достаточно просто размешать вилкой, без фанатизма. Масса должна быть однородной, но без пузырей.

Для более нежной текстуры молоко иногда разбавляют водой примерно наполовину. Звучит странно, но работает: омлет получается легче, без лишней плотности, почти как суфле.

Готовка — тоже не про жарку на максимуме. Сковорода должна быть разогрета, но без кипящего масла. Омлет выливается и сразу накрывается крышкой. Дальше — минимальный огонь и спокойное томление. Не жарится, а именно доходит. В этом вся фишка: масса медленно поднимается и не схлопывается.

Если жарить на сильном огне, появляется румяная корочка, но вместе с ней уходит пышность — омлет становится плотным и приземистым. А вот под крышкой он растет спокойно, без стресса, и выходит высоким, мягким, почти воздушным.

Когда верх уже схватился, но внутри еще нежно, омлет можно аккуратно сложить пополам. Получается красиво и не нужно пересушивать. Внутрь при желании добавляют сыр, зелень или кусочек масла — тут уже дело вкуса.

Все держится на деталях: точные пропорции, щепотка крахмала, минимум взбивания и спокойный огонь. И тогда даже на обычной сковороде получается тот самый высокий омлет, который не падает и выглядит как из духовки, писал ранее «ГлагоL».