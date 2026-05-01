Надоели котлеты? Два простых рецепта, которые улетают со стола

Обычные котлеты со временем приедаются, да и по деньгам сейчас выходят не так уж бюджетно. Поэтому все чаще ищут варианты попроще, но чтобы было вкусно и сытно. И, как оказалось, из фарша можно сделать куда более интересные блюда, если немного поиграть с ингредиентами.

Главный секрет — не использовать один только фарш. Если добавить овощи, блюдо получается не только дешевле, но и гораздо нежнее. Причем вкус от этого только выигрывает, а не наоборот. Плюс есть пара простых приемов, которые делают текстуру особенно мягкой и сочной, отмечает канал «Розовый баклажан».

Первый вариант — максимально нежный, почти тающий. Здесь все крутится вокруг кабачка. Его натирают на крупной терке, отжимают и смешивают с фаршем. Мяса нужно совсем немного, поэтому получается выгодно. Лук лучше не прокручивать, а мелко рубить ножом — так сохраняется сочность и вкус становится ярче.

Дальше все просто: яйцо, соль, перец, немного кефира и панировочные сухари. Масса выходит довольно жидкой — и это нормально, так и задумано. Формировать руками ничего не нужно, заготовку выкладывают ложкой прямо на сковороду, как оладьи. Жарят на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. В итоге получаются мягкие, сочные штуки, которые реально исчезают со стола за пару минут.

Второй вариант — еще удобнее, потому что сразу идет вместе с гарниром. Тут к фаршу добавляют тертые картошку и морковь. Они дают сочность и делают блюдо более сытным. Лук снова лучше мелко нарезать, а не перекручивать.

Отдельно замачивают белый хлеб в кефире и превращают в кашицу, затем добавляют к фаршу. Туда же идет яйцо, чеснок, зелень, соль и перец. Масса получается более плотной, чем в первом варианте, поэтому ее уже можно нормально перемешать руками.

Жарится все тем же способом — ложкой выкладывают на сковороду, слегка придают форму и готовят с двух сторон без крышки. Получаются тонкие, нежные котлетки, в которых уже есть овощная часть, так что можно обойтись без отдельного гарнира.

По желанию, конечно, никто не запрещает подать что-то дополнительно — ту же гречку или макароны. Но и сами по себе такие котлеты заходят отлично, особенно со сметаной или соусом.