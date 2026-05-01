Манники вместо сырников: простой завтрак, который съедают без остатка

Манку можно использовать куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Например, приготовить манники — простой и очень уютный вариант завтрака. Этот рецепт знаком многим с детства: когда обычную манную кашу есть никто не хотел, на столе появлялись румяные лепешки, и вот их уже сметали без разговоров, да еще и добавку просили. Особенно вкусно получается с киселем — прям классика.

Для приготовления понадобится 200 мл воды и 200 мл молока, хотя можно взять только молоко. Манной крупы — 140 граммов, половина чайной ложки соли, сахар по вкусу (примерно 2 чайные ложки), и 30–50 граммов сливочного масла, уточняет Наталья Калнина в своем блоге.

Сначала в кастрюлю вливают воду и молоко, добавляют соль и сахар и доводят до кипения. Есть простой лайфхак: если боитесь, что молоко убежит, можно положить сверху деревянную лопатку — иногда реально спасает, когда отвлекся на секунду. Как только жидкость закипела, манку всыпают тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Масса должна получиться густой, такой, чтобы начинала отходить от стенок кастрюли.

После этого кастрюлю снимают с огня, сразу добавляют сливочное масло и хорошо перемешивают. Дальше лучше не тянуть — пока масса теплая, формируют манники. Берут примерно столовую ложку, скатывают шарик и слегка приплющивают. Для аккуратной формы можно использовать кулинарное кольцо, но и руками все отлично получается, без заморочек.

Из этого количества выходит около десяти штук. Обваливать в муке или сухарях не обязательно — они и так держат форму при жарке, не разваливаются.

На сковороде разогревают растительное масло, выкладывают манники и жарят с двух сторон до румяной корочки. Запах в этот момент, конечно, такой, что сложно удержаться.

Подают их как угодно: с киселем, вареньем, джемом. Особенно хорошо идет что-то с кислинкой, например брусничный джем, плюс чашка горячего чая — и завтрак готов. Даже те, кто обычно воротит нос от манной каши, такие штуки едят без вопросов.