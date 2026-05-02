Секреты идеального приготовления мяса на гриле

Приготовить мясо на гриле так, чтобы оно получилось сочным, ароматным и просто таяло во рту — это целое искусство. Но даже если вы новичок, следуя простым советам, вы сможете порадовать близких на праздниках вкуснейшим блюдом. Рассказываем, как добиться идеального результата.

Выбирайте мясо правильно

Это, пожалуй, самый важный шаг. Для гриля лучше всего подходят куски с небольшим количеством жировых прослоек. Жир при нагревании тает, делая мясо более сочным и ароматным. Какие части подойдут для каждого вида мяса:

говядина — рибай, стриплойн, филе-миньон, фланк-стейк;

свинина — карбонад, шейка, корейка;

птица — грудка (лучше с кожей), бедра.

Маринад — половина успеха

Маринад не только придает мясу вкус, но и помогает размягчить волокна, делая его более нежным. Поэтому не жалейте времени на маринование. Маринады могут быть на разной основе:

кислотные — лимонный сок, уксус (винный, яблочный), кефир, йогурт. Кислота размягчает мясо;

масляные — оливковое, подсолнечное масло, помогает равномерно распределить специи и предотвращает прилипание;

ароматизированные — чеснок, лук, травы (розмарин, тимьян, орегано), специи (черный перец, паприка, кориандр), соевый соус, горчица.

Говядину маринуйте не менее 4 часов, а более жесткие отрубы — до суток. Для свинины достаточно от 2 до 6 часов, но лучше оставить на ночь. А птица будет готова уже через полчаса, но можно подождать 2-3 часа.

Перед приготовлением

Достаньте мясо из холодильника за 30-60 минут до приготовления, чтобы оно стало комнатной температуры. Холодное мясо будет готовиться неравномерно, снаружи оно может подгореть, а внутри остаться сырым. Не кладите мясо на гриль плотно, оставляйте достаточно места между кусками, чтобы горячий воздух мог свободно циркулировать. Это обеспечит равномерное прожаривание. Чтобы определить степень готовности мяса, используйте специальный термометр.

Какие бывают прожарки:

редкая (Rare) — 50-55°C;

средне-слабая (Medium-Rare) — 55-60°C;

средняя (Medium) — 60-65°C;

средне-прожаренная (Medium-Well) — 65-70°C;

полностью прожаренная (Well-Done) — 70°C и выше (для говядины и свинины не рекомендуется, так как мясо станет сухим).

После обжарки не подавайте мясо сразу к столу, дайте ему «отдохнуть». Накройте его фольгой и дайте постоять 5-10 минут. За это время соки равномерно распределятся по всему куску, делая его более сочным.

Хитрости для идеального результата