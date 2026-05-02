Рыбные котлеты без булки: сочнее не бывает

Если вы привыкли добавлять в рыбный фарш булку, попробуйте один раз сделать по-другому. Этот рецепт автор канала «Карамелька» подсмотрела в Одессе. Котлеты получаются неприлично сочными и нежными, а все благодаря двум вещам: горе обжаренного лука и кусочку сливочного масла.

© ГлагоL

Ингредиенты:

хек — 1,1 кг;

лук — 900 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л. (по вкусу);

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 80 г;

растительное масло — для жарки.

Хек чистим, убираем чешую и обязательно вынимаем все кости. Режем на куски, которые пролезут в мясорубку.

Весь лук нужно обжарить на сковороде до мягкости и легкой золотистости. В самом конце бросаем к нему сливочное масло и измельченный чеснок. Как только масло растаяло и пошел аромат — выключаем.

Пропускаем рыбу вместе с обжаренным луком через мясорубку. Получится очень нежная, однородная масса. Добавляем в фарш яйцо и соль, хорошенько вымешиваем. Теперь важный момент: оставьте миску в покое на 10-15 минут. Масса станет плотнее, и лепить котлеты будет проще.

Чтобы фарш не лип к рукам при лепке, смачивайте их водой. Панировать в муке или сухарях — на ваше усмотрение, они и так отлично держат форму. Жарим на разогретом масле по несколько минут до румяной корочки.

Пусть вас не пугает количество лука. После жарки он теряет остроту, становится сладковатым и буквально растворяется в рыбе, отдавая ей весь сок. Подавать лучше всего с классикой — картофельным пюре или рисом. Кстати, на следующий день холодными они едва ли не вкуснее, чем со сковородки.

Рыба обязательно должна быть в рационе, хотя любят ее далеко не все. «ГлагоL» предлагал рецепты рыбки под луковой шубой и салата, где используется огуречный рассол. Они точно заставят вас открыть для себя этот ингредиент заново.