Три рецепта ПП-пудингов

Подготовили на любой вкус — овсяный, шоколадный и фруктовый.

© Чемпионат.com

Правильное питание (или ПП) вовсе не подразумевает многолетнюю диету и отсутствие в рационе вкусных блюд. Оно предполагает баланс, и по большей части — в плане нутриентов. Это означает, что в вашем рационе должны быть белки, жиры и углеводы в нужных конкретно вам пропорциях. Также блюда должны включать большое количество витаминов и минералов, чтобы обеспечивать организм энергией.

«При ПП важно максимально разнообразное питание, которое позволяет не срываться и при этом подойти к желанной отметке веса. Десерты в привычном понимании — это сладкие и вредные блюда, содержащие много калорий. ПП-десерты намного легче, они не вызывают гликемических всплесков в организме, проще усваиваются и не перегружают желудок. Рассмотрим рецепт одного из самого лёгкого, но сытного варианта — пудинга», — Татьяна Борейко, клинический нутрициолог.

Польза пудинга

Пудинг — один из самых удобных десертов в формате ПП. Его легко «собрать» из полезных компонентов. Например, его можно приготовить из таких составляющих:

овсяные хлопья – дают медленные углеводы и клетчатку;

йогурт или творог — белок, который хорошо насыщает;

семена чиа или орехи — полезные жиры;

фрукты — натуральная сладость и витамины.

В итоге получается десерт, который не просто приятно есть, а который работает на пользу вашего организма. Плюс ко всему пудинг не требует сложной готовки, часто делается заранее и долго хранится в холодильнике. Ещё преимущество — контроль состава. Вы точно знаете, что в нём нет лишнего сахара, сиропов и «непонятных» добавок. Всё просто: сами смешали — сами съели. И да, пудинг отлично вписывается в вечерний рацион: лёгкий, но при этом достаточно сытный, чтобы не тянуться за печеньем перед сном.

Основные ингредиенты для ПП-пудинга

Все компоненты можно разделить на базу, углеводный костяк и добавки. База всегда белковая. Протеин создаёт кремовую текстуру и помогает дольше не чувствовать голод. Чаще всего используют:

греческий йогурт;

мягкий творог (или обычный, но взбитый блендером);

иногда — порошковый протеин (если нужно повысить белковую ценность).

Здоровые углеводы в составе тоже обязательны. Наиболее распространённые варианты:

овсянка — она хорошо набухает и делает пудинг плотным;

киноа — даёт лёгкую ореховую нотку и чуть больше белка.

Здесь есть важный момент. При приготовлении используйте не быстрые хлопья, а обычные. Они лучше держат текстуру, а вдобавок намного полезнее.

Не обходится рецепт и без натуральных подсластителей. Сахар – вредный продукт и в ПП-блюдах практически не встречается. Для полезного пудинга подойдут:

мёд (если хочется мягкой сладости);

стевия или эритрит (если снижаете калорийность);

банан — натуральный вариант «два в одном» (и сладость, и текстура).

Нюанс – не переборщите со сладостью. Пудинг должен быть лёгким и приятным, а не приторным.

Для того чтобы разнообразить блюдо и поэкспериментировать со вкусом, можно включить в состав:

ягоды (свежие или замороженные);

орехи (один или несколько видов);

семена чиа или подсолнечника;

тёмный шоколад (более 75% какао);

кусочки фруктов — не обязательно свежих, подходят консервированные ананасы, персики и груши, а из свежего можно использовать мандарины или грейпфрут.

Рецепты ПП-пудинга

Классический овсяный пудинг

Начнём с классики. Это самый простой лёгкий вариант, как для желудка, так и по приготовлению. Здесь и далее приведены рецепты на одну порцию.

Время приготовления: 10 минут + настаивание.

10 минут + настаивание. Калории: около 250 ккал.

около 250 ккал. Белки: 12 г.

12 г. Жиры: 7 г.

7 г. Углеводы: 35 г.

Список ингредиентов:

овсяные хлопья — 50 г.;

натуральный йогурт — 100 г.;

молоко — 100 мл.;

мёд — 1 ч. л.;

ягоды — 50 г.

Способ приготовления

Смешайте овсяные хлопья, йогурт, молоко и мёд до однородной массы. Добавьте ягоды, перемешайте и уберите в холодильник минимум на два часа или на ночь. За это время пудинг загустеет и станет кремовым.

Шоколадный пудинг на основе авокадо

Это более насыщенный десерт с мягкой текстурой и выраженным шоколадным вкусом.

Время приготовления: 10 минут.

10 минут. Калории: около 300 ккал.

около 300 ккал. Белки: 5 г.

5 г. Жиры: 20 г.

20 г. Углеводы: 25 г.

Список ингредиентов:

авокадо — 1 шт.;

какао — 1-2 ч. л.;

мёд — 1 ч. л.;

молоко — 50-70 мл.

Способ приготовления

Очистите авокадо, нарежьте и взбейте в блендере с какао, мёдом и молоком до однородной консистенции. При необходимости добавьте немного молока, чтобы добиться нужной текстуры.

Фруктовый пудинг с йогуртом

Хорош в летнее время. Он отлично освежает и легко усваивается. При этом достаточно калорийный, чтобы утолить голод.

Время приготовления: 10 минут + настаивание.

10 минут + настаивание. Калории: около 220 ккал.

около 220 ккал. Белки: 10 г.

10 г. Жиры: 5 г.

5 г. Углеводы: 30 г.

Список ингредиентов:

натуральный йогурт — 200 г.;

банан — 1 шт.;

ягоды — 50 г.;

семена чиа — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарежьте банан, смешайте с йогуртом и ягодами, добавьте семена чиа. Взбейте всё в блендере и оставьте на 30-40 минут, чтобы смесь загустела. Перед подачей можно охладить.

Советы по приготовлению и подаче

Главное в приготовлении – достичь идеальной текстуры. Если пудинг получился слишком густым, добавьте немного молока или йогурта. Если, наоборот, жидкий — дайте больше времени настояться или добавьте немного семян чиа или овсяных хлопьев. Не забывайте, что нужно использовать качественные базовые продукты. Во-первых, они полезнее. Во-вторых, густой йогурт и спелые фрукты дают более насыщенный вкус и правильную консистенцию.

Чтобы пудинг не надоел со временем, используйте разные сочетания компонентов. Базовые варианты:

банан и какао — мягкий шоколадный вкус и сытость;

ягоды и йогурт — лёгкая кислинка и свежесть;

яблоко и корица — уютный «домашний» вариант на вечер;

орехи и мёд — более насыщенный и сытный десерт.

Если есть время и ингредиенты, можно готовить несколько версий блюда с разным составом на разное время суток.

Большая часть пудингов готовится за 10-15 минут и не требует использования обилия посуды. Чтобы не тратить время на лишние прогулки в магазин, заранее составьте список из компонентов для тех версий блюда, которые вам больше по нраву.