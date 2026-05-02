Сколько минут должен жариться шашлык

Жарка шашлыка может занимать до 25 минут, в зависимости от разновидности мяса и толщины кусков, напоминает канал "Объясняем.рф".

Но прежде надо разжечь угли в мангале. Для розжига лучше использовать жидкость на основе парафина или глицерина.

"Не лейте ее прямо в мангал - смочите уголь розжигом заранее и дайте впитаться", - советуют в "Объясняем.рф".

Лучше начать жарить шашлык, когда дыма нет, а угли покрылись "сединой".

Шашлык из свинины нужно готовить 10-15 минут, из говядины - 18-20 минут. Причем время зависит от толщины кусочков, их следует нарезать примерно одного размера: 3*3 или 4*4 сантиметра.

Ножки и бедра птицы жарятся около 25 минут.

Но лучше выбирать для шашлыка нежирное мясо, такое как телятина или птица, ведь жир быстрее всего впитывает вредные вещества из дыма.

Очень долго жарить мясо не нужно: достаточно довести его до образования легкой корочки.

Альтернативой мясному шашлыку могут стать запеченные овощи или фруктовые шашлычки: кусочки яблока, груши, киви, крупные виноградины на шпажке.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что безопасным считается шашлык, прогретый внутри до температуры не менее 70 градусов: в таком куске не должно оставаться розового сока и крови.