Простой рецепт морковных котлет без яиц

Если вы думаете, что морковные котлеты — это скучная еда из столовой, попробуйте приготовить их по этому рецепту от автора канала «Бодрый Баран». Они получаются с той самой золотистой корочкой, а внутри остаются нежными. Главный секрет здесь в манке: она отлично заменяет яйца, поэтому котлеты не разваливаются и держат форму.

Что нам понадобится:

полкило моркови;

манка — примерно 50–100 г (смотрите по консистенции);

одна луковица;

соль и ваши любимые специи (подходят паприка, карри, базилик или обычный перец);

пучок свежей зелени (укроп или петрушка);

растительное масло для жарки.

Для панировки: сухари, мука или та же манка.

Морковку трем на терке, а лук режем помельче. Сначала закидываем на сковородку лук и доводим его до прозрачности. Следом отправляем морковь. Тушим все это дело минут 5-7, пока морковка не станет мягкой. Если видите, что она суховата и начинает подгорать — подлейте капельку воды.

Теперь важный момент: убавляем огонь до минимума и начинаем постепенно всыпать манку. Обязательно постоянно помешивайте! Прогрейте массу буквально 2-3 минуты, чтобы она загустела, и снимайте с огня.

Только сейчас добавляем соль, специи и мелко порубленную зелень. Все хорошенько перемешиваем и набираемся терпения. Массе нужно постоять хотя бы 20-30 минут, чтобы манка набухла. Если лепить сразу — развалятся.

Когда все остыло, формируем небольшие котлетки, обваливаем их в панировке и жарим на горячем масле. Минуты по 4-5 с каждой стороны до той самой румяной корочки. Чтобы не было слишком жирно, готовые котлеты лучше сначала выложить на бумажное полотенце.

Если чувствуете, что масса все равно «ползет», дайте ей постоять еще немного или добавьте еще ложку манки. А если захочется экспериментов, в следующий раз попробуйте добавить в фарш тертое яблоко с изюмом или немного чеснока и вареного риса. Подавайте их с любым постным соусом или просто с овощами.

