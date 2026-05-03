Эксперт ответил, готовят ли колбасу из туалетной бумаги на самом деле

Это не более чем рождённая во времена СССР «шутка».

Тогда гигиеническое изделие было дефицитным, добавлять его в продукт было бы невыгодно.

Кроме того, подобный «ингредиент» не позволит товару пройти систему контроля качества, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова, кандидат технических наук Елена Мясникова.

«Про туалетную бумагу в составе колбасы — это, конечно, скорее шутка. Дело в том, что в СССР была достаточно жёсткая система контроля и на производстве, и внешнего контроля. И давайте говорить о том, что всё-таки туалетная бумага была одним из дефицитных продуктов, поэтому её, конечно, никто при производстве колбасы не использовал. Сейчас тоже система внутреннего контроля, и многие мясокомбинаты внедряют внутреннюю систему контроля качества. Поэтому, конечно, это миф, это не более чем шутка».

