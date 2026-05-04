Кекс с мармеладом, который выглядит как праздничный десерт

Бывает, что готовишь обычную выпечку «к чаю», а на выходе получается вещь, которую не стыдно и на праздничный стол поставить. Этот кекс как раз из таких. Главная фишка тут в самом обычном магазинном мармеладе — он превращает простое тесто в яркую мозаику, уверяет автор канала «Розовый баклажан».

Что понадобится:

масло или маргарин — 125 г (берите помягче);

сахар — 125 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мармелад — 200 г (лучше разноцветный);

орехи (любые) — 50 г;

щепотка соли.

Для финала: немного орехов и мармелада, сахарная пудра и быстрый сироп (ложка сахара на пару ложек воды).

Размягченное масло смешиваем с сахаром и солью. Сильно взбивать не нужно — просто пройдитесь миксером, чтобы масса стала однородной. По одному вбиваем яйца, каждый раз перемешивая.

Просеиваем муку с разрыхлителем прямо в миску. Здесь миксер лучше отложить: аккуратно перемешайте всё лопаткой. Пусть тесто немного постоит, пока вы занимаетесь начинкой.

Мармелад режем на небольшие кусочки. Если возьмете разные цвета, в разрезе кекс будет выглядеть просто нереально. Орехи тоже рубим ножом. Не забудьте отложить горсть того и другого для украшения, остальное — смело в тесто.

Перекладываем все в форму (застелите ее пергаментом, чтобы не прилипло), разравниваем и отправляем в духовку. Печем при 180 градусах около 45 минут.Декор. Пока кекс еще теплый, смажьте его сиропом (просто смешайте сахар с водой). Сверху раскидайте оставшиеся орехи и мармелад, а потом присыпьте пудрой.

Кекс получается пористым, мягким, а эти мармеладные вкрапления смотрятся как настоящие витражи. И не скажешь, что сделано из самых простых продуктов.

