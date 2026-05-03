Шашлык без мангала: пять домашних рецептов

Шашлык ассоциируется с углями и дымом. Но мясо получается вкусным не только на мангале. «Рамблер» поделится рабочими рецептами.

1. Шашлык в духовке на шпажках

Ингредиенты:

свинина (шея) — 600 г

лук — 2 шт.

уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мясо кусками примерно одинакового размера. Лук нарежьте полукольцами и слегка помните руками, чтобы он дал сок. Смешайте мясо с луком, добавьте соль, перец и кислоту. Оставьте мариноваться минимум на два часа. Нанизайте мясо на шпажки. Выложите на решетку или форму так, чтобы жир стекал вниз. Если использовать решетку, мясо будет именно запекаться, а не вариться в соке. Запекайте при 200 °C около 30–40 минут, переворачивая.

2. Шашлык на сковороде

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г

лук — 1–2 шт.

газированная минеральная вода — 150 мл

чеснок — 1 зубчик

паприка — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте курицу кусками среднего размера. Лук нарежьте и слегка помните, чтобы он дал сок. Добавьте чеснок, специи и залейте минералкой. Перемешайте и оставьте мариноваться на 30–60 минут. Разогрейте сковороду без лишнего масла. Выложите мясо в один слой, не перегружая поверхность. Обжаривайте на среднем огне, периодически переворачивая, до румяной корочки.

3. Шашлык в рукаве

Ингредиенты:

свинина или курица — 700 г

лук — 2–3 шт.

кефир или натуральный йогурт — 150 мл

чеснок — 2 зубчика

паприка — 1 ч. л.

черный перец — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мясо кусками среднего размера. Лук нарежьте и слегка помните, чтобы он дал сок. Добавьте кефир, чеснок и специи, перемешайте с мясом. Оставьте мариноваться минимум на два–три часа. Переложите в рукав, распределите равномерно. Сделайте несколько проколов. Запекайте при 180 °C около 40–50 минут. За десять минут до конца разрежьте рукав, чтобы появилась корочка.

4. Шашлык в духовке с «дымным» эффектом

Ингредиенты:

говядина или свинина — 600 г

лук — 2 шт.

соевый соус — 2 ст. л.

копченая паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Замаринуйте мясо с луком, соевым соусом и специями. Нанизайте на шпажки. Выложите в духовку на решетку. Под низ поставьте противень с водой или фольгой. Запекайте при 200 °C до готовности.

5. Шашлык в мультиварке или аэрогриле с томатным маринадом

Ингредиенты:

курица или свинина — 500 г

лук — 1–2 шт.

томатная паста — 2 ст. л.

вода — 80–100 мл

чеснок — 1 зубчик

растительное масло — 1 ст. л.

паприка — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мясо кусками. Лук нарежьте и слегка помните. Смешайте томатную пасту с водой до более жидкой консистенции. Добавьте чеснок, масло, специи и соедините с мясом. Оставьте мариноваться на один–два часа. Выложите в чашу мультиварки или на решетку аэрогриля. Готовьте в режиме «жарка» или «гриль», периодически переворачивая куски до румяной корочки.

Мангал — это не обязательное условие для шашлыка. Вкус формируется за счет маринада и температуры. При правильном подходе дома можно получить сочное мясо с корочкой и насыщенным вкусом. Разница будет, но она меньше, чем кажется.

