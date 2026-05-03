Шашлык без мангала: пять домашних рецептов

Катерина Саломе

Шашлык ассоциируется с углями и дымом. Но мясо получается вкусным не только на мангале. «Рамблер» поделится рабочими рецептами.

© Nadezhda_Nesterova/iStock.com

1. Шашлык в духовке на шпажках

Ингредиенты:

  • свинина (шея) — 600 г
  • лук — 2 шт.
  • уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо кусками примерно одинакового размера.
  2. Лук нарежьте полукольцами и слегка помните руками, чтобы он дал сок.
  3. Смешайте мясо с луком, добавьте соль, перец и кислоту.
  4. Оставьте мариноваться минимум на два часа.
  5. Нанизайте мясо на шпажки.
  6. Выложите на решетку или форму так, чтобы жир стекал вниз. Если использовать решетку, мясо будет именно запекаться, а не вариться в соке.
  7. Запекайте при 200 °C около 30–40 минут, переворачивая.

2. Шашлык на сковороде

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г
  • лук — 1–2 шт.
  • газированная минеральная вода — 150 мл
  • чеснок — 1 зубчик
  • паприка — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте курицу кусками среднего размера.
  2. Лук нарежьте и слегка помните, чтобы он дал сок.
  3. Добавьте чеснок, специи и залейте минералкой.
  4. Перемешайте и оставьте мариноваться на 30–60 минут.
  5. Разогрейте сковороду без лишнего масла.
  6. Выложите мясо в один слой, не перегружая поверхность.
  7. Обжаривайте на среднем огне, периодически переворачивая, до румяной корочки.

3. Шашлык в рукаве

Ингредиенты:

  • свинина или курица — 700 г
  • лук — 2–3 шт.
  • кефир или натуральный йогурт — 150 мл
  • чеснок — 2 зубчика
  • паприка — 1 ч. л.
  • черный перец — по вкусу
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо кусками среднего размера.
  2. Лук нарежьте и слегка помните, чтобы он дал сок.
  3. Добавьте кефир, чеснок и специи, перемешайте с мясом.
  4. Оставьте мариноваться минимум на два–три часа.
  5. Переложите в рукав, распределите равномерно.
  6. Сделайте несколько проколов.
  7. Запекайте при 180 °C около 40–50 минут.
  8. За десять минут до конца разрежьте рукав, чтобы появилась корочка.

4. Шашлык в духовке с «дымным» эффектом

Ингредиенты:

  • говядина или свинина — 600 г
  • лук — 2 шт.
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • копченая паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Замаринуйте мясо с луком, соевым соусом и специями.
  2. Нанизайте на шпажки.
  3. Выложите в духовку на решетку.
  4. Под низ поставьте противень с водой или фольгой.
  5. Запекайте при 200 °C до готовности.

5. Шашлык в мультиварке или аэрогриле с томатным маринадом

Ингредиенты:

  • курица или свинина — 500 г
  • лук — 1–2 шт.
  • томатная паста — 2 ст. л.
  • вода — 80–100 мл
  • чеснок — 1 зубчик
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо кусками.
  2. Лук нарежьте и слегка помните.
  3. Смешайте томатную пасту с водой до более жидкой консистенции.
  4. Добавьте чеснок, масло, специи и соедините с мясом.
  5. Оставьте мариноваться на один–два часа.
  6. Выложите в чашу мультиварки или на решетку аэрогриля.
  7. Готовьте в режиме «жарка» или «гриль», периодически переворачивая куски до румяной корочки.

Мангал — это не обязательное условие для шашлыка. Вкус формируется за счет маринада и температуры. При правильном подходе дома можно получить сочное мясо с корочкой и насыщенным вкусом. Разница будет, но она меньше, чем кажется.

Ранее мы рассказывали, сколько и как хранить мясо, чтобы оно не испортилось.