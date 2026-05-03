Шашлык без мангала: пять домашних рецептов
Шашлык ассоциируется с углями и дымом. Но мясо получается вкусным не только на мангале. «Рамблер» поделится рабочими рецептами.
1. Шашлык в духовке на шпажках
Ингредиенты:
- свинина (шея) — 600 г
- лук — 2 шт.
- уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо кусками примерно одинакового размера.
- Лук нарежьте полукольцами и слегка помните руками, чтобы он дал сок.
- Смешайте мясо с луком, добавьте соль, перец и кислоту.
- Оставьте мариноваться минимум на два часа.
- Нанизайте мясо на шпажки.
- Выложите на решетку или форму так, чтобы жир стекал вниз. Если использовать решетку, мясо будет именно запекаться, а не вариться в соке.
- Запекайте при 200 °C около 30–40 минут, переворачивая.
2. Шашлык на сковороде
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г
- лук — 1–2 шт.
- газированная минеральная вода — 150 мл
- чеснок — 1 зубчик
- паприка — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте курицу кусками среднего размера.
- Лук нарежьте и слегка помните, чтобы он дал сок.
- Добавьте чеснок, специи и залейте минералкой.
- Перемешайте и оставьте мариноваться на 30–60 минут.
- Разогрейте сковороду без лишнего масла.
- Выложите мясо в один слой, не перегружая поверхность.
- Обжаривайте на среднем огне, периодически переворачивая, до румяной корочки.
3. Шашлык в рукаве
Ингредиенты:
- свинина или курица — 700 г
- лук — 2–3 шт.
- кефир или натуральный йогурт — 150 мл
- чеснок — 2 зубчика
- паприка — 1 ч. л.
- черный перец — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо кусками среднего размера.
- Лук нарежьте и слегка помните, чтобы он дал сок.
- Добавьте кефир, чеснок и специи, перемешайте с мясом.
- Оставьте мариноваться минимум на два–три часа.
- Переложите в рукав, распределите равномерно.
- Сделайте несколько проколов.
- Запекайте при 180 °C около 40–50 минут.
- За десять минут до конца разрежьте рукав, чтобы появилась корочка.
4. Шашлык в духовке с «дымным» эффектом
Ингредиенты:
- говядина или свинина — 600 г
- лук — 2 шт.
- соевый соус — 2 ст. л.
- копченая паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Замаринуйте мясо с луком, соевым соусом и специями.
- Нанизайте на шпажки.
- Выложите в духовку на решетку.
- Под низ поставьте противень с водой или фольгой.
- Запекайте при 200 °C до готовности.
5. Шашлык в мультиварке или аэрогриле с томатным маринадом
Ингредиенты:
- курица или свинина — 500 г
- лук — 1–2 шт.
- томатная паста — 2 ст. л.
- вода — 80–100 мл
- чеснок — 1 зубчик
- растительное масло — 1 ст. л.
- паприка — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо кусками.
- Лук нарежьте и слегка помните.
- Смешайте томатную пасту с водой до более жидкой консистенции.
- Добавьте чеснок, масло, специи и соедините с мясом.
- Оставьте мариноваться на один–два часа.
- Выложите в чашу мультиварки или на решетку аэрогриля.
- Готовьте в режиме «жарка» или «гриль», периодически переворачивая куски до румяной корочки.
Мангал — это не обязательное условие для шашлыка. Вкус формируется за счет маринада и температуры. При правильном подходе дома можно получить сочное мясо с корочкой и насыщенным вкусом. Разница будет, но она меньше, чем кажется.
