Как приготовить тот самый заварной крем из советской книги 1952 года

«Тот самый» заварной крем из пожелтевшей книги 1952 года — это вкус, который невозможно спутать. Помните, как он густел прямо на глазах, а по всей кухне плыл этот уютный, сладкий аромат? В детстве процесс казался настоящим фокусом, особенно если разрешали разок крутануть ложкой в кастрюле, пишет автор канала «В саду у Валентинки».

Многие сейчас пытаются «улучшить» рецепт, добавляя сливки или дорогие добавки, но магия исчезает. Если присмотреться, старый секрет держался на трех китах.

Во-первых, в той самой базе не было сливочного масла — это и давало ту особенную легкость. Во-вторых, в «старой школе» было свое, очень точное соотношение продуктов, которое создавало идеальную плотность. И главное — молоко. Мы привыкли заваривать мучную смесь горячим молоком, а в 52-м году учили иначе: все смешивалось холодным, а уже потом отправлялось на огонь. Именно этот медленный прогрев меняет и текстуру, и само ощущение от крема.

Что нам понадобится:

пол-литра молока;

4 яйца (или 5 желтков для нежности);

стакан сахара;

2 столовые ложки муки с горкой;

ванилин.

Сначала растираем яйца с сахаром добела, следом отправляем муку (ее, кстати, можно заменить крахмалом). Теперь вливаем холодное молоко, хорошенько перемешиваем и ставим на средний огонь.

Тут главное — не отвлекаться. Постоянно мешаем, пока масса не начнет активно пузыриться. Это и есть финишная прямая: подержите еще несколько секунд и снимайте. Ваниль добавляем в самом конце, чтобы не растерять аромат.

Если все же хочется сделать крем побогаче и добавить масло, помните про баланс температур. Масло и крем должны быть одинаково остывшими, иначе «дружбы» не случится. Сначала взбиваем масло в пышную массу, а потом по чуть-чуть вводим в него готовый крем — тогда он получится по-настоящему шелковым.

