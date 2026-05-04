Как выбрать колбасу без вредных добавок: что важно знать

Колбаса — хоть и не полезный, но любимый многими продукт. Сейчас торговые сети предлагают широкий выбор — как в нём не запутаться? Повар Константин Громов, работающий в подмосковной сети питания, поделился с REGIONS советами о том, как правильно читать этикетку при выборе колбасы. Важно понимать, что скрывается за загадочными буквами на этикетке и как отличить качественный продукт от менее полезного.

Понимание стандартов: ГОСТ и ТУ

Первое, на что следует обратить внимание, — это стандарт, по которому был произведен продукт: ГОСТ или ТУ.

ГОСТ — это государственный стандарт, который строго регламентирует состав продукта. В нем четко указано, сколько мяса, жира, воды и добавок должно содержаться в колбасе. Если на упаковке указано «ГОСТ», можно быть уверенным, что производитель следовал установленным нормам и рецептуре.

ТУ — это технические условия, которые разрабатывает сам производитель. В этом случае он сам решает, какие ингредиенты использовать и в каких пропорциях. Часто в таких продуктах мяса может быть совсем немного, а остальное заменяют дешевыми наполнителями. Однако, если на этикетке честно указано, что продукт изготовлен по ТУ, это не обязательно означает, что он плохой. Просто нужно внимательно изучить состав и категорию.

Категории колбасных изделий

В России колбасные изделия маркируются буквами А, Б, В, Г и Д. Эти буквы указывают на содержание мышечной ткани в продукте.

Категория А: более 60% мышечной ткани. Это самый качественный вариант, если вы хотите получить продукт, близкий к настоящему мясу.

Категория Б: 40 – 60% мышечной ткани. Хороший выбор, хотя мяса здесь меньше.

Категория В: 20 – 40% мышечной ткани. Половина продукта состоит из добавок.

Категория Г: 5 – 20% мышечной ткани. Здесь мяса совсем немного, остальное — добавки.

Категория Д: менее 5% мышечной ткани. Этот продукт почти не содержит мяса, а состоит из соевого белка, воды, крахмала, жира и усилителей вкуса.

Из чего делают колбасу Даже в колбасе высшего сорта, помимо мяса, есть и другие компоненты. Важно знать, что они собой представляют:

Вода: Часто присутствует в большом количестве. Чем больше воды, тем дешевле производство и тем тяжелее продукт.

Жир: Шпик, сало или животный жир добавляют вкус и сочность. Однако избыток жира вреден для здоровья.

Крахмал: Используется для придания плотности и консистенции. В качественной колбасе крахмала должно быть немного или вообще не быть.

Белковые стабилизаторы: Соевый, пшеничный белок или коллаген служат заменой мясу, придавая объем, но не обеспечивая питательной ценности.

Фосфаты и пищевые добавки: Удерживают влагу, делая продукт сочным и аппетитным. Некоторые из них могут быть вредны при частом употреблении.

Усилители вкуса: Чаще всего используется глутамат натрия (Е621), который усиливает вкус, даже если в продукте нет натуральных вкусовых качеств.

Как выбрать качественную колбасу: пошаговая инструкция

Смотрите на категорию: Ищите букву «А» или «Б». Это лучший выбор. Если бюджет ограничен, можно рассмотреть категорию «В». Но продукты категорий «Г» и «Д» лучше избегать. Проверяйте состав: Ищите слова «мясо», «говядина», «свинина» или «курица». Избегайте терминов «мясо механической обвалки», так как это означает использование отходов. Обратите внимание на крахмал: В качественной колбасе его должно быть минимум. Если крахмал указан на третьем месте в составе, это повод отказаться от покупки. Проверяйте дату производства: Свежая колбаса всегда лучше. Чем дольше продукт хранится, тем больше в нем консервантов и выше риск порчи. Не доверяйте акциям: Большие скидки могут означать, что срок годности подходит к концу или качество продукта снижено. Лучше выбирать свежую колбасу по более высокой цене.

Константин Громов рекомендует не покупать колбасу впрок и употреблять её в течение 2 – 3 дней. Также он советует не экономить на здоровье и выбирать продукты с более высоким содержанием мяса, даже если они стоят дороже.