В России создали диетический мармелад

В Златоусте студенты разработали рецепт диетического мармелада, об этом рассказал контент-партнер "РГ" ГТРК "Южный Урал".

Для создания мармелада студенты использовали местные ягоды - вишню и бруснику. Главным преимуществом продукты они называют натуральный состав и отсутствие сахара.

Процесс разработки - это несколько месяцев проб и ошибок в поисках идеального рецепта. Студент Златоустовского техникума технологий и экономики рассказал, что вначале ребята добавляли много желатина, из-за чего мармелад получался рыхлым, слишком плотным, невкусным и некрасивым. Уже на втором этапе экспериментов они заменили желатин на агар-агар и добавили ксилит. На этот раз получился хороший продукт.

Вскоре настал момент своего рода экзамена - дегустации мармелада. Мнения одногруппников и преподавателей были исключительно положительными. Теперь, чтобы запустить новый продукт в промышленных объемах, разработчикам необходимо рассчитать калорийность мармелада и определить срок его хранения. Кроме того, для производства потребуется покупка специального оборудования.