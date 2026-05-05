Раскрыт неочевидный способ определить испорченную курятину

Шеф-повар Хорхе Томас рассказал, как можно определить, что куриное мясо испорчено. Неочевидный способ сделать это он раскрыл в беседе с изданием Good Housekeeping.

По словам эксперта, иногда курица, которую достали из упаковки, выглядит потемневшей и странно пахнет. Как уточнил Томас, это не всегда говорит о том, что она испорчена. Чтобы проверить, можно ли есть такую курицу, нужно оставить ее на воздухе на несколько минут.

Как объяснил шеф-повар, если с курицей все в порядке, то за это время она снова станет розовой, а легкий запах исчезнет сам по себе. Если же спустя несколько минут мясо остается тусклым и скользким, а также неприятно пахнет, то его необходимо выбросить.

