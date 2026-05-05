Восемь рецептов домашних паштетов, которые вкуснее магазинных
Домашний паштет — это не только экономия, но и полный контроль над составом. Вы сами решаете, сколько сливочного масла добавить, использовать ли коньяк, какие специи и сколько ингредиентов добавить.
Паштет отлично выручает на завтрак (намазать на тост), на праздничном столе (нафаршировать тарталетки) и в походе (если взять в герметичной банке). Мы собрали для вас 8 классных и достаточно простых рецептов домашних паштетов, от которых невозможно будет оторваться.
Классический куриный паштет с маслом
Ингредиенты
- Филе куриной печени — 500 г.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сливочное масло 82% — 150 г.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, черный перец — по вкусу.
- Тимьян (сушеный) — 1/2 ч. л.
Приготовление
Печень промойте, удалите пленки и желчные протоки. Нарежьте крупными кусками. Лук и морковь мелко порубите. На растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и тимьян, жарьте еще 3 минуты. Выложите печень, обжаривайте 5-7 минут до полной готовности. Посолите, поперчите. Снимите с огня, добавьте 100 г сливочного масла, дайте ему растаять от тепла. Пробивайте блендером до однородной пасты. Оставшиеся 50 г масла растопите отдельно и залейте сверху готового паштета, разложенного по банкам — это «масляная крышка» для хранения. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 3 часа.
Говяжий паштет с коньяком и мускатным орехом
Ингредиенты
- Говяжья печень — 600 г.
- Сало (свежее) — 100 г.
- Лук — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Коньяк — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 80 г.
- Мускатный орех (тертый) — щепотка.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Печень нарежьте кубиками 2x2 см, сало — мелкими кусочками. Лук и чеснок измельчите. На сухой сковороде растопите нарезанное сало, вытопите шкварки (их можно удалить или оставить для хруста). В этом жире обжарьте лук с чесноком до золотистого, затем добавьте печень и жарьте на сильном огне 2 минуты для корочки, потом убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут. Влейте коньяк, дайте спирту выпариться 30 секунд. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех. Переложите в чашу блендера, добавьте сливочное масло. Измельчайте до состояния паштета. Он должен получиться чуть грубоватым, с текстурой. Разложите в формы, остудите.
Паштет из утиной печени
Ингредиенты
- Утиная печень — 400 г.
- Молоко для вымачивания — 200 мл.
- Лук-шалот — 2 шт.
- Портвейн или мадера — 50 мл.
- Сливочное масло — 100 г.
- Соль, белый перец — по вкусу.
Приготовление
Печень залейте молоком на 1 час. Слейте молоко, печень обсушите. Лук-шалот мелко порубите. На половине масла обжарьте лук до мягкости, добавьте печень и жарьте 1-2 минуты с каждой стороны (внутри она должна остаться розовой). Влейте портвейн, выпарите почти до сиропа. Переложите все в блендер, добавьте оставшиеся 50 г масла, соль и перец. Пробивайте, пока смесь не станет абсолютно гладкой. Протрите через сито для шелковистости. Разлейте по маленьким формочкам, затяните пленкой и уберите в холодильник на 4 часа.
Постный грибной паштет с грецкими орехами
Ингредиенты
- Шампиньоны или вешенки — 500 г.
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Грецкие орехи (очищенные) — 80 г.
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Черный перец, тимьян — по вкусу.
Приготовление
Грибы нарежьте мелко, лук и морковь — кубиками. На масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, через 3 минуты — грибы. Жарьте, пока не выпарится жидкость и грибы не начнут румяниться. Всыпьте орехи, предварительно измельченные скалкой, прогрейте 1 минуту. Добавьте соевый соус, перец, тимьян. Снимите с огня, остудите 5 минут. Пробивайте погружным блендером до пастообразного состояния (можно оставить кусочки орехов для текстуры). Дайте полностью остыть.
Овощной паштет из печеной свеклы с фетой
Ингредиенты
- Свекла — 2-3 шт.
- Фета или брынза — 150 г.
- Греческий йогурт или сметана — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Грецкие орехи — 50 г.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, перец, кориандр молотый — по вкусу.
Приготовление
Свеклу заверните в фольгу, запеките при 200 °C 40-50 минут до мягкости. Остудите, снимите кожуру, нарежьте кусками. Фету разомните вилкой. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде. В блендер положите свеклу, фету, йогурт, чеснок, оливковое масло и специи. Измельчайте до состояния паштета, но не до полного пюре, пусть остаются мелкие вкрапления орехов. Если слишком густой, добавьте 1-2 ст. ложки воды или лимонного сока. Охладите минимум 30 минут.
Кроличий паштет с домашними травами
Ингредиенты
- Мясо кролика (с бедер или грудки) — 500 г.
- Куриная печень — 200 г.
- Сало или грудинка несоленая — 150 г.
- Лук — 1 шт.
- Эстрагон свежий — 5 веточек.
- Розмарин — 1 веточка.
- Белое сухое вино — 100 мл.
- Сливочное масло — 70 г.
Приготовление
Кроличье мясо и печень нарежьте кусками, сало — кубиками. Лук мелко порубите. В глубокой сковороде вытопите сало (или используйте растительное масло, если сало постное). Обжарьте лук, добавьте мясо кролика и печень, жарьте 5-7 минут, помешивая. Влейте вино, выпарите наполовину. Добавьте рубленые травы (розмарин и эстрагон), посолите, поперчите. Тушите под крышкой 10 минут. Переложите в блендер, добавьте сливочное масло и пробивайте до паштета. Можно оставить волокнистую текстуру (не перебивайте слишком долго). Разложите в баночки, сверху залейте растопленным маслом.
Рыбный паштет из копченой скумбрии и творожного сыра
Ингредиенты
- Скумбрия горячего копчения — 300 г.
- Творожный сыр — 150 г.
- Лимон — 1/2 шт.
- Хрен (тертый) — 1 ч. л.
- Укроп — пучок.
- Черный перец — по вкус.
Приготовление
Скумбрию разделайте: снимите кожу, отделите филе от костей. Мясо разберите руками на мелкие кусочки. Укроп мелко порубите. В миске смешайте творожный сыр, рыбное филе, сок половины лимона, хрен и укроп. Не используйте блендер, тут нужна легкая, слоистая текстура, поэтому перемешайте вилкой. Поперчите и уберите в холодильник на 20 минут для объединения вкусов.
Паштет из чечевицы с вялеными томатами
Ингредиенты
- Чечевица красная — 200 г.
- Вода или овощной бульон — 500 мл.
- Вяленые томаты (в масле) — 80 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Тмин (зира) — 1/2 ч. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
Чечевицу промойте, залейте водой или бульоном, варите 10-12 минут до мягкости. Слейте лишнюю жидкость, но оставьте примерно 50 мл для текстуры. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Вяленые томаты нарежьте полосками. В чашу блендера выложите вареную чечевицу, жареный лук с чесноком, томаты, тмин, лимонный сок. Измельчите до паштета. Если слишком густой, добавьте немного оливкового масла или воды от варки. Посолите при необходимости и охладите.