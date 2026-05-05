Восемь рецептов домашних паштетов

Домашний паштет — это не только экономия, но и полный контроль над составом. Вы сами решаете, сколько сливочного масла добавить, использовать ли коньяк, какие специи и сколько ингредиентов добавить.

Паштет отлично выручает на завтрак (намазать на тост), на праздничном столе (нафаршировать тарталетки) и в походе (если взять в герметичной банке). Мы собрали для вас 8 классных и достаточно простых рецептов домашних паштетов, от которых невозможно будет оторваться.

Классический куриный паштет с маслом

Ингредиенты

Филе куриной печени — 500 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сливочное масло 82% — 150 г.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Тимьян (сушеный) — 1/2 ч. л.

Приготовление

Печень промойте, удалите пленки и желчные протоки. Нарежьте крупными кусками. Лук и морковь мелко порубите. На растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и тимьян, жарьте еще 3 минуты. Выложите печень, обжаривайте 5-7 минут до полной готовности. Посолите, поперчите. Снимите с огня, добавьте 100 г сливочного масла, дайте ему растаять от тепла. Пробивайте блендером до однородной пасты. Оставшиеся 50 г масла растопите отдельно и залейте сверху готового паштета, разложенного по банкам — это «масляная крышка» для хранения. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 3 часа.

Говяжий паштет с коньяком и мускатным орехом

Ингредиенты

Говяжья печень — 600 г.

Сало (свежее) — 100 г.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Коньяк — 2 ст. л.

Сливочное масло — 80 г.

Мускатный орех (тертый) — щепотка.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Печень нарежьте кубиками 2x2 см, сало — мелкими кусочками. Лук и чеснок измельчите. На сухой сковороде растопите нарезанное сало, вытопите шкварки (их можно удалить или оставить для хруста). В этом жире обжарьте лук с чесноком до золотистого, затем добавьте печень и жарьте на сильном огне 2 минуты для корочки, потом убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут. Влейте коньяк, дайте спирту выпариться 30 секунд. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех. Переложите в чашу блендера, добавьте сливочное масло. Измельчайте до состояния паштета. Он должен получиться чуть грубоватым, с текстурой. Разложите в формы, остудите.

Паштет из утиной печени

Ингредиенты

Утиная печень — 400 г.

Молоко для вымачивания — 200 мл.

Лук-шалот — 2 шт.

Портвейн или мадера — 50 мл.

Сливочное масло — 100 г.

Соль, белый перец — по вкусу.

Приготовление

Печень залейте молоком на 1 час. Слейте молоко, печень обсушите. Лук-шалот мелко порубите. На половине масла обжарьте лук до мягкости, добавьте печень и жарьте 1-2 минуты с каждой стороны (внутри она должна остаться розовой). Влейте портвейн, выпарите почти до сиропа. Переложите все в блендер, добавьте оставшиеся 50 г масла, соль и перец. Пробивайте, пока смесь не станет абсолютно гладкой. Протрите через сито для шелковистости. Разлейте по маленьким формочкам, затяните пленкой и уберите в холодильник на 4 часа.

Постный грибной паштет с грецкими орехами

Ингредиенты

Шампиньоны или вешенки — 500 г.

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Грецкие орехи (очищенные) — 80 г.

Растительное масло — 4 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Черный перец, тимьян — по вкусу.

Приготовление

Грибы нарежьте мелко, лук и морковь — кубиками. На масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, через 3 минуты — грибы. Жарьте, пока не выпарится жидкость и грибы не начнут румяниться. Всыпьте орехи, предварительно измельченные скалкой, прогрейте 1 минуту. Добавьте соевый соус, перец, тимьян. Снимите с огня, остудите 5 минут. Пробивайте погружным блендером до пастообразного состояния (можно оставить кусочки орехов для текстуры). Дайте полностью остыть.

Овощной паштет из печеной свеклы с фетой

Ингредиенты

Свекла — 2-3 шт.

Фета или брынза — 150 г.

Греческий йогурт или сметана — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик.

Грецкие орехи — 50 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец, кориандр молотый — по вкусу.

Приготовление

Свеклу заверните в фольгу, запеките при 200 °C 40-50 минут до мягкости. Остудите, снимите кожуру, нарежьте кусками. Фету разомните вилкой. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде. В блендер положите свеклу, фету, йогурт, чеснок, оливковое масло и специи. Измельчайте до состояния паштета, но не до полного пюре, пусть остаются мелкие вкрапления орехов. Если слишком густой, добавьте 1-2 ст. ложки воды или лимонного сока. Охладите минимум 30 минут.

Кроличий паштет с домашними травами

Ингредиенты

Мясо кролика (с бедер или грудки) — 500 г.

Куриная печень — 200 г.

Сало или грудинка несоленая — 150 г.

Лук — 1 шт.

Эстрагон свежий — 5 веточек.

Розмарин — 1 веточка.

Белое сухое вино — 100 мл.

Сливочное масло — 70 г.

Приготовление

Кроличье мясо и печень нарежьте кусками, сало — кубиками. Лук мелко порубите. В глубокой сковороде вытопите сало (или используйте растительное масло, если сало постное). Обжарьте лук, добавьте мясо кролика и печень, жарьте 5-7 минут, помешивая. Влейте вино, выпарите наполовину. Добавьте рубленые травы (розмарин и эстрагон), посолите, поперчите. Тушите под крышкой 10 минут. Переложите в блендер, добавьте сливочное масло и пробивайте до паштета. Можно оставить волокнистую текстуру (не перебивайте слишком долго). Разложите в баночки, сверху залейте растопленным маслом.

Рыбный паштет из копченой скумбрии и творожного сыра

Ингредиенты

Скумбрия горячего копчения — 300 г.

Творожный сыр — 150 г.

Лимон — 1/2 шт.

Хрен (тертый) — 1 ч. л.

Укроп — пучок.

Черный перец — по вкус.

Приготовление

Скумбрию разделайте: снимите кожу, отделите филе от костей. Мясо разберите руками на мелкие кусочки. Укроп мелко порубите. В миске смешайте творожный сыр, рыбное филе, сок половины лимона, хрен и укроп. Не используйте блендер, тут нужна легкая, слоистая текстура, поэтому перемешайте вилкой. Поперчите и уберите в холодильник на 20 минут для объединения вкусов.

Паштет из чечевицы с вялеными томатами

Ингредиенты

Чечевица красная — 200 г.

Вода или овощной бульон — 500 мл.

Вяленые томаты (в масле) — 80 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Тмин (зира) — 1/2 ч. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Чечевицу промойте, залейте водой или бульоном, варите 10-12 минут до мягкости. Слейте лишнюю жидкость, но оставьте примерно 50 мл для текстуры. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Вяленые томаты нарежьте полосками. В чашу блендера выложите вареную чечевицу, жареный лук с чесноком, томаты, тмин, лимонный сок. Измельчите до паштета. Если слишком густой, добавьте немного оливкового масла или воды от варки. Посолите при необходимости и охладите.