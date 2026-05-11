Хлебцы с высоким содержанием магния: простой рецепт

Казалось бы, хлебцы — простой перекус. Но если изменить состав, они превращаются в функциональный продукт: источник магния, клетчатки и «медленных» жиров. «Рамблер» поделится рецептом.

Зачем организму магний?

Магний — один из ключевых макроэлементов. Он участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Коротко о функциях:

Нервная система. Регулирует передачу нервных импульсов, влияет на уровень стресса и качество сна.

Регулирует передачу нервных импульсов, влияет на уровень стресса и качество сна. Мышцы. Отвечает за расслабление — при дефиците чаще возникают спазмы.

Отвечает за расслабление — при дефиците чаще возникают спазмы. Водно-солевой баланс. Косвенно влияет на задержку жидкости.

Косвенно влияет на задержку жидкости. Энергия. Участвует в выработке клеточной энергии.

Сколько магния в хлебцах?

Хлебцы, богатые магнием, готовят из семян. Семена и злаки содержат значительные количества этого минерала.

100 г смеси семян = до 300–400 мг магния

Суточная потребность — около 300–400 мг. Несмотря на то, что восполнить этими хлебцами можно всю суточную норму, стоит воздержаться от такого количества семян из-за их высокой жирности. Достаточно будет порции 30–50 г — она покроет значительную часть суточной потребности.

Магниевые хлебцы особенно полезны:

при стрессе;

при мышечном напряжении;

при нерегулярном питании;

при склонности к отекам.

Рецепт 1. Классические хлебцы

Ингредиенты:

семена тыквы — 100 г

семена подсолнечника — 100 г

семена кунжута — 50 г

семена льна — 50 г

семена чиа — 30 г

овсяные хлопья — 100 г

вода — 250–300 мл

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Измельчите часть семян до крупной крошки.

Смешайте все сухие ингредиенты.

Добавьте воду и перемешайте до вязкой массы.

Оставьте на 10–15 минут для набухания.

Распределите тонким слоем на пергаменте.

Разрежьте на хлебцы.

Готовьте в аэрогриле при 160–170 °C 15–20 минут.

Переверните и подсушите, оставив хлебцы еще на пять–десять минут.

Рецепт 2. «Ленивые» хлебцы

Ингредиенты:

семена тыквы — 100 г

семена подсолнечника — 100 г

семена кунжута — 50 г

семена льна — 50 г

семена чиа — 30 г

вода — 300–350 мл

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте все семена в миске. Добавьте воду и соль, тщательно перемешайте. Оставьте на ночь в холодильнике — лен и чиа образуют гель и свяжут массу. Выложите смесь на пергамент и разровняйте тонким слоем. Готовьте в аэрогриле час при 100 °C, затем еще около 20–25 минут при 160 °C.

Самое важное при приготовлении — соблюдать баланс воды и толщины слоя. Именно это определяет, будут хлебцы мягкими или хрустящими.

