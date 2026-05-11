Хлебцы с высоким содержанием магния: простой рецепт

Хлебцы с высоким содержанием магния: простой домашний рецепт

Катерина Саломе

Казалось бы, хлебцы — простой перекус. Но если изменить состав, они превращаются в функциональный продукт: источник магния, клетчатки и «медленных» жиров. «Рамблер» поделится рецептом.

©  Liudmila Chernetska/iStock.com

Зачем организму магний?

Магний — один из ключевых макроэлементов. Он участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Коротко о функциях:

  • Нервная система. Регулирует передачу нервных импульсов, влияет на уровень стресса и качество сна.
  • Мышцы. Отвечает за расслабление — при дефиците чаще возникают спазмы.
  • Водно-солевой баланс. Косвенно влияет на задержку жидкости.
  • Энергия. Участвует в выработке клеточной энергии.

Сколько магния в хлебцах?

Хлебцы, богатые магнием, готовят из семян. Семена и злаки содержат значительные количества этого минерала.

100 г смеси семян = до 300–400 мг магния

Суточная потребность — около 300–400 мг. Несмотря на то, что восполнить этими хлебцами можно всю суточную норму, стоит воздержаться от такого количества семян из-за их высокой жирности. Достаточно будет порции 30–50 г — она покроет значительную часть суточной потребности.

Магниевые хлебцы особенно полезны:

  • при стрессе;
  • при мышечном напряжении;
  • при нерегулярном питании;
  • при склонности к отекам.

Рецепт 1. Классические хлебцы

Ингредиенты:

  • семена тыквы — 100 г
  • семена подсолнечника — 100 г
  • семена кунжута — 50 г
  • семена льна — 50 г
  • семена чиа — 30 г
  • овсяные хлопья — 100 г
  • вода — 250–300 мл
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Измельчите часть семян до крупной крошки.
  • Смешайте все сухие ингредиенты.
  • Добавьте воду и перемешайте до вязкой массы.
  • Оставьте на 10–15 минут для набухания.
  • Распределите тонким слоем на пергаменте.
  • Разрежьте на хлебцы.
  • Готовьте в аэрогриле при 160–170 °C 15–20 минут.
  • Переверните и подсушите, оставив хлебцы еще на пять–десять минут.

Рецепт 2. «Ленивые» хлебцы

Ингредиенты:

  • семена тыквы — 100 г
  • семена подсолнечника — 100 г
  • семена кунжута — 50 г
  • семена льна — 50 г
  • семена чиа — 30 г
  • вода — 300–350 мл
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте все семена в миске.
  2. Добавьте воду и соль, тщательно перемешайте.
  3. Оставьте на ночь в холодильнике — лен и чиа образуют гель и свяжут массу.
  4. Выложите смесь на пергамент и разровняйте тонким слоем.
  5. Готовьте в аэрогриле час при 100 °C, затем еще около 20–25 минут при 160 °C.

Самое важное при приготовлении — соблюдать баланс воды и толщины слоя. Именно это определяет, будут хлебцы мягкими или хрустящими.

