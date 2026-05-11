Хлебцы с высоким содержанием магния: простой рецепт

Хлебцы с высоким содержанием магния: простой домашний рецепт
Казалось бы, хлебцы — простой перекус. Но если изменить состав, они превращаются в функциональный продукт: источник магния, клетчатки и «медленных» жиров. «Рамблер» поделится рецептом.
Зачем организму магний?
Магний — один из ключевых макроэлементов. Он участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Коротко о функциях:
- Нервная система. Регулирует передачу нервных импульсов, влияет на уровень стресса и качество сна.
- Мышцы. Отвечает за расслабление — при дефиците чаще возникают спазмы.
- Водно-солевой баланс. Косвенно влияет на задержку жидкости.
- Энергия. Участвует в выработке клеточной энергии.
Сколько магния в хлебцах?
Хлебцы, богатые магнием, готовят из семян. Семена и злаки содержат значительные количества этого минерала.
100 г смеси семян = до 300–400 мг магния
Суточная потребность — около 300–400 мг. Несмотря на то, что восполнить этими хлебцами можно всю суточную норму, стоит воздержаться от такого количества семян из-за их высокой жирности. Достаточно будет порции 30–50 г — она покроет значительную часть суточной потребности.
Магниевые хлебцы особенно полезны:
- при стрессе;
- при мышечном напряжении;
- при нерегулярном питании;
- при склонности к отекам.
Рецепт 1. Классические хлебцы
Ингредиенты:
- семена тыквы — 100 г
- семена подсолнечника — 100 г
- семена кунжута — 50 г
- семена льна — 50 г
- семена чиа — 30 г
- овсяные хлопья — 100 г
- вода — 250–300 мл
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Измельчите часть семян до крупной крошки.
- Смешайте все сухие ингредиенты.
- Добавьте воду и перемешайте до вязкой массы.
- Оставьте на 10–15 минут для набухания.
- Распределите тонким слоем на пергаменте.
- Разрежьте на хлебцы.
- Готовьте в аэрогриле при 160–170 °C 15–20 минут.
- Переверните и подсушите, оставив хлебцы еще на пять–десять минут.
Рецепт 2. «Ленивые» хлебцы
Ингредиенты:
- семена тыквы — 100 г
- семена подсолнечника — 100 г
- семена кунжута — 50 г
- семена льна — 50 г
- семена чиа — 30 г
- вода — 300–350 мл
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте все семена в миске.
- Добавьте воду и соль, тщательно перемешайте.
- Оставьте на ночь в холодильнике — лен и чиа образуют гель и свяжут массу.
- Выложите смесь на пергамент и разровняйте тонким слоем.
- Готовьте в аэрогриле час при 100 °C, затем еще около 20–25 минут при 160 °C.
Самое важное при приготовлении — соблюдать баланс воды и толщины слоя. Именно это определяет, будут хлебцы мягкими или хрустящими.
