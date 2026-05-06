Эксперт объяснил, как правильно хранить шашлык

Несоблюдение правил температурного режима при хранении готового шашлыка может навредить здоровью, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвала наиболее частые нарушения при хранении мяса и готового блюда в условиях жаркой погоды.

Собеседница отметила, что вопрос безопасного хранения мяса становится особенно актуальным, когда температура воздуха на пикнике превышает плюс 25 градусов. По словам Спеценко, основная проблема заключается не в качестве самого продукта, а в его транспортировке и хранении до и после приготовления.

«При перевозке мяса к месту пикника время нахождения продукта вне холодильника не должно превышать двух часов. При температуре выше плюс 25 этот интервал сокращается до одного часа. Свежее охлажденное мясо желательно приготовить в течение 10-12 часов после покупки, в идеале — в первые четыре часа, но с условием хранения в холодильнике до приготовления», — Елена Спеценко, директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

После приготовления шашлык также требует соблюдения температурного режима, отметила Спеценко. Она объяснила, что при комнатной температуре готовое мясо можно оставлять не более двух часов, а в жаркую погоду (выше плюс 25 градусов) этот срок сокращается до одного часа.

«Прежде чем отправлять мясо в холодильник, его следует охладить при комнатной температуре. Если убрать горячий продукт в холод сразу, это может привести к неравномерному охлаждению и развитию микроорганизмов. Признаками того, что мясо или готовый шашлык хранились неправильно, могут служить изменение цвета, появление слизи на поверхности, неприятный запах. При обнаружении этих признаков продукт следует выбросить и ни в коем случае не употреблять в пищу», — добавила эксперт.

Также Спеценко рекомендовала не есть шашлык, если присутствует неприятный кислый или затхлый запах, у мяса появился неестественный цвет, а поверхность стала липкой или скользкой. Термическая обработка в этом случае не поможет спасти продукт, заключила она.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев напомнил россиянам об административной ответственности за жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники. Провинившихся могут наказать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.