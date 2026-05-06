Диетолог прокомментировал идею маркировать вредную еду

Это поможет увидеть «истинную» суть продукта, а не только его питательную ценность.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась эндокринолог Наталья Лазуренко.

«Я очень на это [маркировку вредной еды — прим. ГМ] надеюсь. Может быть, это позволит нам не ошибаться. Я за это, потому что многие просто считают количество белков, жиров, углеводов и думают, что на этом всё заканчивается, они познали истину этого продукта. Если там будет дополнительная маркировка, она будет открывать полностью глаза и всю информацию передавать нам о том, как делался этот продукт. Это будет хорошее подспорье».

Ранее диетолог Елена Соломатина сочла «хорошей инициативой» идею ограничить продажу фастфуда рядом с учебными заведениями. Это поможет снизить «импульсивный» спрос на нездоровую пищу среди школьников и студентов. При этом мера не решит проблему «глобально».