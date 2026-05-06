Два рецепта маринада для шашлыка

Майские праздники — традиционное время для шашлыка. Чтобы мясо получилось по-настоящему вкусным, нужно правильно его замариновать. На что обратить внимание и какие продукты потребуются, рассказал «Вечерней Москве» руководитель направления «свежие продукты» сети магазинов «Азбука вкуса» Дмитрий Илюкевич.

Маринад для шашлыка из свинины

Традиционно для шашлыка рекомендуют покупать свиную шею — она получается особенно мягкой и забот требует меньше. Но если хочется более постного мяса, то можно брать и карбонад. Маринад довольно универсальный, подойдет для обоих вариантов.

Подготовка

На один килограмм свинины потребуется 200 граммов свежего лука, порезанного полукольцами.

Лук положите в емкость и добавьте не более одной чайной ложки соли. Разомните около минуты, чтобы начал выделяться сок.

Нарежьте порционными кусками мясо, не слишком мелко, выложите к луку.

Маринад

Понадобится:

50 г соевого соуса;

столовая ложка меда;

имбирь (натереть кусок размером два сантиметра);

две столовых ложки кунжутного масла;

две столовых ложки соуса чили (или чайная ложка рассыпчатого чили);

три столовых ложки мелко нарезанной кинзы.

Приготовление

Все смешать, потом соединить с мясом и луком, еще раз хорошо перемешать. Оставьте смесь в холодильнике на три–четыре часа, а лучше на ночь. Когда будете жарить, лук оставьте в маринаде, он только будет пригорать и портить мясо. Лучше отдельно замаринуйте тот, что хотите подать к столу.

Маринад для шашлыка из курицы

Для такого шашлыка отлично подойдет сливочно-чесночный маринад.

Подготовка

На два килограмма бескостного филе бедра цыплят понадобится 200 мл сливок для соуса жирностью 20–23 процента.

Маринад

Смешайте мясо с 300 граммами нарезанного полукольцами лука.

В сливки добавьте:

20 мл растительного масла;

три чайные ложки соли;

чайную ложку сахара;

две столовые ложки нарезанной петрушки и столько же укропа;

пять зубчиков измельченного чеснока;

три чайные ложки лимонного сока;

черный перец по вкусу.

Если хочется яркого цвета, добавьте чайную ложку куркумы. Оставьте замаринованный шашлык в закрытой емкости в холодильнике на три–двенадцать часов. Жарьте на мангале без лука.

Мясо в обоих случаях получается нежным и пряным, только не отвлекайтесь на телефон во время жарки — шашлык нужно часто поворачивать, чтобы образовалась корочка, а внутри куски оставались сочными. Выкладывать на угли маринованное мясо лучше всего, когда они уже стали белесыми и нет открытого огня: в этот момент их температура оптимальна для жарки.

