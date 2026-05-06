Повар назвал распространенную ошибку при разморозке продуктов

Повар Дэвид Гиберт раскрыл распространенную ошибку при разморозке продуктов, которая может привести к опасным для здоровья последствиям. Его предостережение опубликовало издание El Confidencial.

По словам Гиберта, многие люди размораживают продукты при комнатной температуре, но это неправильно. Так, если оставить их на кухонном столе, то на поверхности еды начнут размножаться патогенные бактерии, что чревато пищевым отравлением, предупредил специалист.

«Необходимо понимать, что разморозка — это процесс, напрямую влияющий на безопасность, текстуру и вкус продуктов. Когда температура продуктов находится в диапазоне от 5 до 60 градусов, они попадают в так называемую опасную зону, где бактерии размножаются очень быстро», — пояснил повар.

В связи с этим он порекомендовал размораживать продукты в холодильнике. Если они нужны для немедленного приготовления, то можно погрузить их в емкость с холодной водой, добавил Гиберт.

