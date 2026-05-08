Как правильно сварить пельмени

Приготовление пельменей — процесс, который кажется простым и понятным. Однако часто пельмени слипаются при варке, тесто рвется и трескается, а начинка не проваривается до конца. Как правильно варить замороженные и свежие пельмени в кастрюле и сколько времени это занимает, стоит ли готовить блюдо в микроволновке и пароварке, а также с какими соусами и заправками лучше подавать готовые пельмени, читайте на «Ленте.ру».

Как правильно варить замороженные пельмени в кастрюле: инструкция

Достаньте пельмени из морозилки. Размораживать их перед варкой не нужно. Возьмите большую кастрюлю, наполните холодной водой. Кастрюля должна быть широкой, чтобы готовые пельмени могли свободно всплывать на поверхность и не слипаться. Соотношение воды и пельменей — 1 к 3: так, на 500 граммов пельменей нужно 1,5 литра воды. Поставьте кастрюлю на огонь, добавьте соль по вкусу (около 1 чайной ложки на литр воды) и перемешайте. Доведите воду до кипения на сильном огне. После закипания воды аккуратно закиньте в кастрюлю замороженные пельмени. Опускайте по одному пельменю или по несколько штук, а не пачку целиком, чтобы пельмени не слиплись. Перемешайте пельмени ложкой или шумовкой и доведите воду до кипения еще раз. Не забывайте периодически помешивать пельмени. Как только пельмени всплывут на поверхность, убавьте огонь на плите примерно наполовину. Продолжайте варить их, периодически помешивая. После того как пельмени всплывут, их нужно варить еще 5-7 минут на среднем огне. Чем больше размер пельменей, тем дольше они будут доходить до готовности.

Сколько по времени варить пельмени

Время варки пельменей зависит от их размера и от того, какие пельмени вы готовите — замороженные или самолепные. В среднем порция замороженных пельменей среднего размера занимает всего 5-7 минут варки. Время отсчитывается от всплытия заброшенных в кипяток пельменей.

5-7 минут нужно варить пельмени после того, как они всплывут.

Как варить пельмени, чтобы они не слипались

Варить в большой кастрюле

Пельменям во время варки нужно больше места, чтобы они плавали свободно и не слипались. Поэтому берите объемную кастрюлю и наливайте больше воды.

Соотношение воды и пельменей — 1/3.

Закладывать пельмени порционно

Удобнее всего закрутить ложкой воронку из воды и забрасывать в нее пельмени по одной штуке, максимум по несколько, а не сразу всю пачку целиком. Тогда будет достаточно времени, чтобы тесто пельменей схватилось, — и так они не успеют слипнуться.

Добавить в воду немного уксуса

Еще один полезный лайфхак — если боитесь, что при варке тесто пельменей порвется или потрескается, добавьте в воду немного уксуса.

Стоит ли добавлять масло в воду?

В интернете часто советуют добавлять масло в воду, чтобы уберечь пельмени от слипания. Но это миф: масло тонким слоем распределится по поверхности воды и не окажет никакого воздействия на блюдо.

Как варить самолепные пельмени в кастрюле: инструкция

Если вы только-только слепили пельмени, варить их нужно немного иначе, чем те, что уже побывали в глубокой заморозке.

Варить свежеслепленные пельмени нужно сразу после лепки.

Еще можно перед варкой подержать их в морозилке в течение 30-40 минут, чтобы тесто слегка схватилось. В холодильник на хранение такие пельмени убирать не стоит: они размокнут и размякнут.

Возьмите широкую кастрюлю и налейте в нее холодную воду. Воды и места должно быть столько, чтобы пельмени свободно плавали в процессе варки и не слипались. Посолите воду по вкусу. Оптимально — 1 чайная ложка без горки на литр воды. По желанию можно добавить лавровый лист и 2-3 горошины душистого перца. Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь до среднего. Подождите, пока кипение чуть стихнет — в бурно кипящую воду свежие пельмени бросать нельзя, они моментально развалятся. Аккуратно опустите пельмени в воду по одному или по 3-4 штуки при помощи шумовки. Лучше сначала закрутить ложкой воронку воды в кастрюле, а затем отправлять в нее пельмени, так они гарантированно не слипнутся. Сразу после закидывания перемешайте пельмени, чтобы они не прилипли ко дну. Варите на среднем огне без крышки. Периодически помешивайте, но очень осторожно — свежее тесто нежнее замороженного. Пельмени всплывут очень быстро — через 1,5-2 минуты. Как только это произошло, засекайте время. Убавлять огонь не нужно. После всплытия варите свежие пельмени всего 2-4 минуты. Точное время зависит от размера и начинки — чем крупнее пельмени, тем дольше их нужно варить. Но переваривать пельмени не стоит: тесто разварится и будет отваливаться от мяса кусками.

Признак готовности самолепных пельменей — полупрозрачное тесто. Чтобы убедиться дополнительно, достаньте один пельмень и разрежьте его: если мясо имеет сероватый оттенок, а не розовый, значит, блюдо готово.

Как варить замороженные пельмени в микроволновке

Сварить пельмени можно даже в микроволновке, если под рукой нет кастрюли. Это ненамного быстрее, чем обычным способом, но может быть удобно, например, на работе или во время ремонта.

5 минут время приготовления пельменей в микроволновой печи.

Выберите емкость с крышкой, которую можно ставить в микроволновку, например, стеклянную миску или контейнер. Залейте пельмени горячей водой, добавьте соль и другие специи по вкусу, перемешайте, накройте крышкой. Включите микроволновку на самый мощный режим. Запустите печь на три минуты. Через три минуты откройте микроволновку, перемешайте пельмени и вновь включите прибор, в этот раз на 2 минуты. Достаньте готовые пельмени из микроволновой печи, слейте воду или бульон и подайте блюдо на стол.

Обратите внимание: в микроволновке можно приготовить только небольшую порцию пельменей, иначе блюдо слипнется в процессе варки.

Готовить свежеслепленные пельмени в микроволновке не стоит: есть большая вероятность, что они слипнутся или развалятся. Лучше варить такие пельмени в кастрюле.

Как сварить пельмени в пароварке: инструкция

Подготовьте пароварку или кастрюлю с паровой вставкой. Замороженные пельмени предварительно размораживать не нужно. Налейте воду в нижнюю часть пароварки или кастрюли так, чтобы она не касалась дна емкости с пельменями. Воду обязательно подсолите — достаточной 1 чайной ложки на литр, иначе пельмени получатся пресными. Смажьте поверхность, на которую будете выкладывать пельмени, небольшим количеством растительного масла. Это крайне важно — без масла пельмени сильно прилипнут к емкости. Выложите замороженные пельмени на смазанную поверхность в один слой, на небольшом расстоянии друг от друга. Не насыпайте горкой — при варке на пару они слипнутся в один комок и не пропарятся равномерно. Доведите воду в емкости до кипения. Как только пойдет интенсивный пар, установите контейнер с пельменями и накройте крышкой. Варите замороженные пельмени на пару на среднем огне 10-12 минут. Ни в коем случае не перемешивайте блюдо в процессе и не открывайте крышку слишком часто, не выпускайте пар. У готовых пельменей тесто должно стать полупрозрачным, матовым, упругим и легко отделяться от поверхности. Лучше дополнительно проверить готовность блюда: осторожно достаньте один пельмень и надрежьте тесто — мясо должно быть готовым и выделять полупрозрачный сок. Если сок розоватый или мясо не прогрелось, оставьте пельмени в пароварке еще на 3-4 минуты.

Пельмени в пароварке получаются чуть менее сочными, чем сваренные в кастрюле.

Соусы и заправки для пельменей

С пельменями сочетается множество соусов и заправок. Стандартные соусы, например майонез и кетчуп, продаются в магазине. А заправки вроде уксусной делают самостоятельно.

Какие соусы подходят к пельменям:

сметана;

майонез;

кетчуп;

чесночный соус;

соевый соус;

зерновая горчица;

сырный соус.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лентой.ру» посоветовала использовать в качестве соуса к пельменям нежирный йогурт, нежирную сметану или натуральную томатную пасту.

Уксусная заправка к пельменям

Раствор из воды и столового 9-процентного уксуса — пельменная заправка, которая была особенно популярна в пельменных Советского Союза. Уксус усиливает вкус пельменей и придает им легкую кислинку.

Важно: уксус, а тем более уксусную эссенцию, в чистом виде к пельменям не подают — они слишком резкие и могут обжечь пищевод.

Стандартный и простой вариант уксусной заправки — разбавить уксус водой в соотношении 1 к 3 и добавить чеснок и перец.

Есть и более насыщенный и пикантный вариант уксусной заправки к пельменям — с горчицей и зеленью.

Ингредиенты для уксусной заправки к пельменям:

пельменный бульон — 3-4 столовые ложки;

уксус 9-процентный — 1 столовая ложка;

горчица — 1 чайная ложка;

молотый черный перец — по вкусу;

свежая зелень — 2 веточки.

Как приготовить уксусную заправку для пельменей

Не выливайте воду или бульон после варки пельменей — это основа будущей уксусной заправки. Возьмите небольшую емкость и налейте туда три-четыре столовые ложки пельменной воды. Добавьте к бульону столовую ложку уксуса, чайную ложку горчицы и хорошо перемешайте. Добавьте молотый перец по вкусу. Мелко нарежьте зелень — укроп, петрушку или кинзу, затем добавьте ее в соус.

Как выбрать пельмени по категории

«Если мы выбираем пельмени в магазине, лучше выбирать более дорогой и качественный продукт. В данном случае мы смотрим на категорию», — заметила диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что начинка пельменей категории А состоит из мяса минимум на 80 процентов, категории Б, наиболее распространенной, — на 60-80 процентов.

«Во всех категориях ниже А и Б мяса в начинке меньше 60 процентов», — заметила Елена Соломатина.

Влагоудерживающие добавки, мясо механической обвалки, растительный белок — если такие ингредиенты есть в пельменях, от них лучше отказаться.

Дотошного изучения состава можно избежать, если лепить пельмени самостоятельно, убеждена специалист.

«Если мы делаем домашние пельмени, можно взять менее жирное мясо для начинки и добавить лук или овощи», — посоветовала диетолог.

А если нет возможности приготовить пельмени самостоятельно, специалист рекомендует есть магазинные варианты с овощами.

Сколько пельменей можно съесть за раз

Диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть пельмени на голодный желудок — сперва лучше перекусить овощным салатом или легким овощным супом. Так получится съесть меньше пельменей и наесться небольшой порцией.

«Если человеку нужно подкрепиться и требуется много энергии, для него пельмени не представляют особой опасности. Однако пельмени должны быть блюдом, которое мы едим не так часто, они не должны быть основным продуктом питания», — Елена Соломатина, врач-диетолог.

Диетолог Ирина Бережная, в свою очередь, рассказала, что в 10 пельменях среднего размера содержится около 600 килокалорий — она назвала такую дозу достаточной для полноценного обеда.

Елена Соломатина предупредила, что даже качественные пельмени в большом количестве могут привести к дискомфорту в области желудка и вздутию живота, поэтому их не стоит есть чаще одного-двух раз в неделю.

Почему пельмени считаются вредной едой

Пельмени — тяжелая для усвоения пища, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина. Мясо в сочетании с тестом не очень хорошо усваивается, поскольку организм переваривает их отдельно друг от друга.

Тесто покупных пельменей чаще всего готовится с использованием белой муки высшей категории, которая лишена витаминов и полезных элементов. Поэтому Соломатина посоветовала выбирать в магазине пельмени, тесто которых приготовлено из цельнозерновой муки — в ней сохраняется клетчатка, которая выводит излишки жиров и сахаров из организма.

Также производители часто выбирают жирное мясо, чтобы сделать начинку сочнее, — например, свинину. Это тоже может стать большой нагрузкой на пищеварительную систему.