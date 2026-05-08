Как правильно сварить пельмени

Как правильно варить пельмени — замороженные и самолепные: пошаговые инструкции приготовления в кастрюле, микроволновке и пароварке
Приготовление пельменей — процесс, который кажется простым и понятным. Однако часто пельмени слипаются при варке, тесто рвется и трескается, а начинка не проваривается до конца. Как правильно варить замороженные и свежие пельмени в кастрюле и сколько времени это занимает, стоит ли готовить блюдо в микроволновке и пароварке, а также с какими соусами и заправками лучше подавать готовые пельмени, читайте на «Ленте.ру».
Как правильно варить замороженные пельмени в кастрюле: инструкция
- Достаньте пельмени из морозилки. Размораживать их перед варкой не нужно.
- Возьмите большую кастрюлю, наполните холодной водой. Кастрюля должна быть широкой, чтобы готовые пельмени могли свободно всплывать на поверхность и не слипаться. Соотношение воды и пельменей — 1 к 3: так, на 500 граммов пельменей нужно 1,5 литра воды.
- Поставьте кастрюлю на огонь, добавьте соль по вкусу (около 1 чайной ложки на литр воды) и перемешайте.
- Доведите воду до кипения на сильном огне.
- После закипания воды аккуратно закиньте в кастрюлю замороженные пельмени. Опускайте по одному пельменю или по несколько штук, а не пачку целиком, чтобы пельмени не слиплись.
- Перемешайте пельмени ложкой или шумовкой и доведите воду до кипения еще раз. Не забывайте периодически помешивать пельмени.
- Как только пельмени всплывут на поверхность, убавьте огонь на плите примерно наполовину. Продолжайте варить их, периодически помешивая.
- После того как пельмени всплывут, их нужно варить еще 5-7 минут на среднем огне. Чем больше размер пельменей, тем дольше они будут доходить до готовности.
Сколько по времени варить пельмени
Время варки пельменей зависит от их размера и от того, какие пельмени вы готовите — замороженные или самолепные. В среднем порция замороженных пельменей среднего размера занимает всего 5-7 минут варки. Время отсчитывается от всплытия заброшенных в кипяток пельменей.
Как варить пельмени, чтобы они не слипались
Варить в большой кастрюле
Пельменям во время варки нужно больше места, чтобы они плавали свободно и не слипались. Поэтому берите объемную кастрюлю и наливайте больше воды.
Закладывать пельмени порционно
Удобнее всего закрутить ложкой воронку из воды и забрасывать в нее пельмени по одной штуке, максимум по несколько, а не сразу всю пачку целиком. Тогда будет достаточно времени, чтобы тесто пельменей схватилось, — и так они не успеют слипнуться.
Добавить в воду немного уксуса
Еще один полезный лайфхак — если боитесь, что при варке тесто пельменей порвется или потрескается, добавьте в воду немного уксуса.
Стоит ли добавлять масло в воду?
В интернете часто советуют добавлять масло в воду, чтобы уберечь пельмени от слипания. Но это миф: масло тонким слоем распределится по поверхности воды и не окажет никакого воздействия на блюдо.
Как варить самолепные пельмени в кастрюле: инструкция
Если вы только-только слепили пельмени, варить их нужно немного иначе, чем те, что уже побывали в глубокой заморозке.
Варить свежеслепленные пельмени нужно сразу после лепки.
Еще можно перед варкой подержать их в морозилке в течение 30-40 минут, чтобы тесто слегка схватилось. В холодильник на хранение такие пельмени убирать не стоит: они размокнут и размякнут.
- Возьмите широкую кастрюлю и налейте в нее холодную воду. Воды и места должно быть столько, чтобы пельмени свободно плавали в процессе варки и не слипались.
- Посолите воду по вкусу. Оптимально — 1 чайная ложка без горки на литр воды. По желанию можно добавить лавровый лист и 2-3 горошины душистого перца.
- Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь до среднего. Подождите, пока кипение чуть стихнет — в бурно кипящую воду свежие пельмени бросать нельзя, они моментально развалятся.
- Аккуратно опустите пельмени в воду по одному или по 3-4 штуки при помощи шумовки. Лучше сначала закрутить ложкой воронку воды в кастрюле, а затем отправлять в нее пельмени, так они гарантированно не слипнутся.
- Сразу после закидывания перемешайте пельмени, чтобы они не прилипли ко дну. Варите на среднем огне без крышки. Периодически помешивайте, но очень осторожно — свежее тесто нежнее замороженного.
- Пельмени всплывут очень быстро — через 1,5-2 минуты. Как только это произошло, засекайте время. Убавлять огонь не нужно.
- После всплытия варите свежие пельмени всего 2-4 минуты. Точное время зависит от размера и начинки — чем крупнее пельмени, тем дольше их нужно варить. Но переваривать пельмени не стоит: тесто разварится и будет отваливаться от мяса кусками.
Признак готовности самолепных пельменей — полупрозрачное тесто. Чтобы убедиться дополнительно, достаньте один пельмень и разрежьте его: если мясо имеет сероватый оттенок, а не розовый, значит, блюдо готово.
Как варить замороженные пельмени в микроволновке
Сварить пельмени можно даже в микроволновке, если под рукой нет кастрюли. Это ненамного быстрее, чем обычным способом, но может быть удобно, например, на работе или во время ремонта.
- Выберите емкость с крышкой, которую можно ставить в микроволновку, например, стеклянную миску или контейнер.
- Залейте пельмени горячей водой, добавьте соль и другие специи по вкусу, перемешайте, накройте крышкой.
- Включите микроволновку на самый мощный режим. Запустите печь на три минуты.
- Через три минуты откройте микроволновку, перемешайте пельмени и вновь включите прибор, в этот раз на 2 минуты.
- Достаньте готовые пельмени из микроволновой печи, слейте воду или бульон и подайте блюдо на стол.
Обратите внимание: в микроволновке можно приготовить только небольшую порцию пельменей, иначе блюдо слипнется в процессе варки.
Готовить свежеслепленные пельмени в микроволновке не стоит: есть большая вероятность, что они слипнутся или развалятся. Лучше варить такие пельмени в кастрюле.
Как сварить пельмени в пароварке: инструкция
- Подготовьте пароварку или кастрюлю с паровой вставкой. Замороженные пельмени предварительно размораживать не нужно.
- Налейте воду в нижнюю часть пароварки или кастрюли так, чтобы она не касалась дна емкости с пельменями. Воду обязательно подсолите — достаточной 1 чайной ложки на литр, иначе пельмени получатся пресными.
- Смажьте поверхность, на которую будете выкладывать пельмени, небольшим количеством растительного масла. Это крайне важно — без масла пельмени сильно прилипнут к емкости.
- Выложите замороженные пельмени на смазанную поверхность в один слой, на небольшом расстоянии друг от друга. Не насыпайте горкой — при варке на пару они слипнутся в один комок и не пропарятся равномерно.
- Доведите воду в емкости до кипения. Как только пойдет интенсивный пар, установите контейнер с пельменями и накройте крышкой.
- Варите замороженные пельмени на пару на среднем огне 10-12 минут. Ни в коем случае не перемешивайте блюдо в процессе и не открывайте крышку слишком часто, не выпускайте пар.
- У готовых пельменей тесто должно стать полупрозрачным, матовым, упругим и легко отделяться от поверхности. Лучше дополнительно проверить готовность блюда: осторожно достаньте один пельмень и надрежьте тесто — мясо должно быть готовым и выделять полупрозрачный сок. Если сок розоватый или мясо не прогрелось, оставьте пельмени в пароварке еще на 3-4 минуты.
Пельмени в пароварке получаются чуть менее сочными, чем сваренные в кастрюле.
Соусы и заправки для пельменей
С пельменями сочетается множество соусов и заправок. Стандартные соусы, например майонез и кетчуп, продаются в магазине. А заправки вроде уксусной делают самостоятельно.
Какие соусы подходят к пельменям:
- сметана;
- майонез;
- кетчуп;
- чесночный соус;
- соевый соус;
- зерновая горчица;
- сырный соус.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лентой.ру» посоветовала использовать в качестве соуса к пельменям нежирный йогурт, нежирную сметану или натуральную томатную пасту.
Уксусная заправка к пельменям
Раствор из воды и столового 9-процентного уксуса — пельменная заправка, которая была особенно популярна в пельменных Советского Союза. Уксус усиливает вкус пельменей и придает им легкую кислинку.
Важно: уксус, а тем более уксусную эссенцию, в чистом виде к пельменям не подают — они слишком резкие и могут обжечь пищевод.
Стандартный и простой вариант уксусной заправки — разбавить уксус водой в соотношении 1 к 3 и добавить чеснок и перец.
Есть и более насыщенный и пикантный вариант уксусной заправки к пельменям — с горчицей и зеленью.
Ингредиенты для уксусной заправки к пельменям:
- пельменный бульон — 3-4 столовые ложки;
- уксус 9-процентный — 1 столовая ложка;
- горчица — 1 чайная ложка;
- молотый черный перец — по вкусу;
- свежая зелень — 2 веточки.
Как приготовить уксусную заправку для пельменей
- Не выливайте воду или бульон после варки пельменей — это основа будущей уксусной заправки.
- Возьмите небольшую емкость и налейте туда три-четыре столовые ложки пельменной воды.
- Добавьте к бульону столовую ложку уксуса, чайную ложку горчицы и хорошо перемешайте. Добавьте молотый перец по вкусу.
- Мелко нарежьте зелень — укроп, петрушку или кинзу, затем добавьте ее в соус.
Как выбрать пельмени по категории
«Если мы выбираем пельмени в магазине, лучше выбирать более дорогой и качественный продукт. В данном случае мы смотрим на категорию», — заметила диетолог Елена Соломатина.
Она объяснила, что начинка пельменей категории А состоит из мяса минимум на 80 процентов, категории Б, наиболее распространенной, — на 60-80 процентов.
«Во всех категориях ниже А и Б мяса в начинке меньше 60 процентов», — заметила Елена Соломатина.
Влагоудерживающие добавки, мясо механической обвалки, растительный белок — если такие ингредиенты есть в пельменях, от них лучше отказаться.
Дотошного изучения состава можно избежать, если лепить пельмени самостоятельно, убеждена специалист.
«Если мы делаем домашние пельмени, можно взять менее жирное мясо для начинки и добавить лук или овощи», — посоветовала диетолог.
А если нет возможности приготовить пельмени самостоятельно, специалист рекомендует есть магазинные варианты с овощами.
Сколько пельменей можно съесть за раз
Диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть пельмени на голодный желудок — сперва лучше перекусить овощным салатом или легким овощным супом. Так получится съесть меньше пельменей и наесться небольшой порцией.
«Если человеку нужно подкрепиться и требуется много энергии, для него пельмени не представляют особой опасности. Однако пельмени должны быть блюдом, которое мы едим не так часто, они не должны быть основным продуктом питания», — Елена Соломатина, врач-диетолог.
Диетолог Ирина Бережная, в свою очередь, рассказала, что в 10 пельменях среднего размера содержится около 600 килокалорий — она назвала такую дозу достаточной для полноценного обеда.
Елена Соломатина предупредила, что даже качественные пельмени в большом количестве могут привести к дискомфорту в области желудка и вздутию живота, поэтому их не стоит есть чаще одного-двух раз в неделю.
Почему пельмени считаются вредной едой
Пельмени — тяжелая для усвоения пища, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина. Мясо в сочетании с тестом не очень хорошо усваивается, поскольку организм переваривает их отдельно друг от друга.
Тесто покупных пельменей чаще всего готовится с использованием белой муки высшей категории, которая лишена витаминов и полезных элементов. Поэтому Соломатина посоветовала выбирать в магазине пельмени, тесто которых приготовлено из цельнозерновой муки — в ней сохраняется клетчатка, которая выводит излишки жиров и сахаров из организма.
Также производители часто выбирают жирное мясо, чтобы сделать начинку сочнее, — например, свинину. Это тоже может стать большой нагрузкой на пищеварительную систему.