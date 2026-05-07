Бариста раскрыл, сколько кофе нужно пить, чтобы чувствовать себя счастливым

Профессиональный бариста Алексей Бобылев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что для поддержания бодрости и хорошего настроения достаточно пить две-три чашки кофе в день. Важно не употреблять напиток залпом утром, а равномерно распределять его потребление в первой половине дня. Учёные доказали, что регулярное употребление кофе, включая декофеинизированный, влияет на состав кишечных бактерий и когнитивные функции. У любителей кофе больше полезных бактерий, таких как Eggertella, Cryptobacterium и Firmicutes, которые способствуют хорошему настроению и обмену веществ. Это касается даже декофеинизированного кофе. Оптимальная норма для взрослого человека — 200 – 300 миллилитров кофе два-три раза в день. Например, можно выпить эспрессо с молоком утром, а затем пару чашек фильтр-кофе или американо в течение дня. «Если мы говорим о хорошем настроении, а не о перегрузке нервной системы, важен не только объём кофеина, но и то, как человек пьёт кофе. Одна огромная кружка натощак — это стресс, а несколько небольших порций после еды дают более мягкий и ровный эффект», — отметил эксперт. Бобылев подчеркнул, что влияние на организм оказывает не только кофеин, но и сам процесс употребления кофе. Даже качественный декаф может стать ритуалом, который помогает сделать паузу, пообщаться и отдохнуть. В сочетании с полезными веществами, содержащимися в зёрнах, это также влияет на самочувствие. Однако бариста советует учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину. Если вы замечаете учащённое сердцебиение, тревожность или проблемы со сном, ограничьте потребление кофе одной-двумя чашками до 15:00 или переходите на напитки без кофеина. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или беременных оптимальный объём кофе лучше обсудить с врачом. «Кофе для настроения» — это не марафон из пяти шотов, а разумный и приятный ритуал. Он включает в себя качественное зерно, нормальную обжарку, две-три небольшие чашки кофе в первой половине дня и внимание к своему самочувствию.