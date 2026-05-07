Завтрак за десять минут: ленивые картофельные лепешки из простых продуктов

Завтраки, которые делаются быстро и без лишней возни, но при этом получаются реально вкусными и сытными, любят все. Вот как раз один из таких вариантов — ленивые картофельные лепешки с яйцом и сыром. Продукты самые обычные, ничего искать специально не нужно.

Берется картофель — примерно 3–4 средних клубня, это около 300–400 граммов. Его нужно натереть на крупной терке, немного посолить и перемешать. Если вдруг много сока — можно отжать, но, честно говоря, не всегда это обязательно. Дальше идет сыр, примерно 100 граммов, тоже натирается на терке, рассказала Наталья Калнина в своем блоге.

Отдельно в миске взбиваются 4 яйца с небольшим количеством соли. Потом туда добавляется сыр, все это перемешивается — получается такая простая основа без лишних заморочек.

Дальше начинается самое интересное. На сковороду диаметром около 24 см наливается немного масла, выкладывается картофель и разравнивается. Жарится под крышкой до румяной корочки. Потом аккуратно переворачивается — обычно через тарелку, чтобы не развалилось.

Сверху выливается яичная смесь с сыром, снова накрывается крышкой. Огонь лучше убавить до минимума и довести до готовности, пока яйца не схватятся. Тут, кстати, можно и без сыра обойтись — тоже получается нормально, просто чуть проще по вкусу.

Готовое блюдо остается только переложить на тарелку, нарезать на кусочки и подать. И тут приятный момент — такие лепешки вкусные как горячими, так и уже остывшими. В общем, простой вариант, когда хочется быстро и без суеты сделать себе нормальный завтрак.