Эксперты объяснили, какие яйца нужно мыть, а какие — нет

Большая часть россиян привыкла мыть яйца перед готовкой, опасаясь сальмонеллы. При этом не учитывается, где они были приобретены — в магазине или на ферме. Опасность при мытье этого продукта раскрыли эксперты «Пятого канала».

На самом деле обычная вода не препятствует распространению сальмонеллы. Напротив, скорлупа мытых яиц, помещенных в холодильник, истончается под воздействием моющих средств и низкой температуры. В итоге бактерии могут попасть внутрь.

При этом фабричные яйца, которые продаются в магазинах, проходят промышленную обработку. Согласно санитарным нормам, их обрабатывают специальными веществами, не разрушающими скорлупу. Так что такие яйца можно не мыть перед тем, как убрать в холодильник.

Совсем другое дело — фермерские яйца. На них могут оставаться грязь, перья и птичий помет, так что их следует обязательно хорошо промыть перед готовкой.

