Как сварить крупную свеклу за час

Как-то соседка автора канала «В саду у Валентинки» переживала, что огромная свекла просто не успеет свариться для «Шубы». Овощи попались настолько крупные, что, по ее словам, и двух часов могло не хватить. Но оказалось, даже такую свеклу можно приготовить намного быстрее, если знать один простой способ.

Секрет оказался не в микроволновке и не в духовке, а в обычной кастрюле с водой. Только варить свеклу нужно немного иначе. Воды наливают меньше, чем обычно, чтобы часть овоща оставалась над поверхностью. Во время приготовления свеклу периодически переворачивают. Получается, что она одновременно и варится, и слегка готовится на пару. Благодаря этому вкус выходит более насыщенным, а сама свекла — сладкой и не водянистой.

Главная хитрость — в холодной воде. Во время варки в кастрюлю понемногу подливают ледяную воду или даже бросают кубики льда. Из-за резкой смены температуры свекла размягчается быстрее. Такой перепад называют термическим ударом. После охлаждения тепло внутри овоща распределяется активнее, и свекла доходит до готовности заметно быстрее.

Есть и еще одна интересная деталь. Иногда в кастрюлю добавляют картофель в мундире. Замечено, что после этого свекла начинает размягчаться еще быстрее. Скорее всего, дело снова в перепадах температуры, ведь холодный картофель дополнительно охлаждает воду.

В конце приготовления воду сливают, а свеклу отправляют под холодную проточную воду или просто оставляют остывать в холодной. После такого финального охлаждения она становится мягче, но при этом не превращается в кашу и сохраняет приятную плотность.

В итоге даже очень крупная свекла успевает свариться примерно за час, а иногда и быстрее. И никакой переваренной мякоти или долгого ожидания. После этого соседка тоже начала готовить свеклу именно так и теперь советует этот метод другим.

