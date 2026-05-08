Теплый салат из свеклы, который съедают прямо со сковородки

Этот салат из свеклы — из тех рецептов, которые начинаешь готовить «просто попробовать», а потом не замечаешь, как они прописываются на кухне навсегда. Готовится из самых простых продуктов, но получается так душевно, что его реально иногда съедают прямо со сковородки, не дожидаясь тарелок, уверяет автор канала «Улыбнись и Попробуй».

© ГлагоL

Что понадобится:

3 средние свеклы;

2 луковицы;

2 спелых помидора;

5 зубчиков чеснока;

лимонный сок (из 1 лимона);

сахар, соль (по 1 ч. л.).

Специи: черный перец (0,5 ч. л.), чесночный порошок, молотый имбирь (по 1 ч. л.), пара-тройка лавровых листиков, растительное масло.

Первым делом чистим свеклу и трем ее. Если есть терка для корейской моркови — берите ее, так текстура будет гораздо интереснее, чем после обычной. Лук режем и отправляем на сковородку. Тут важный момент: посыпьте лук сахаром. Он так лучше карамелизуется, станет мягким и даст тот самый правильный аромат. Как только лук зазолотился, кидаем к нему свеклу и сразу вливаем лимонный сок. Это нужно не только для кислинки, но и чтобы свекла не потеряла свой яркий цвет. Накрываем крышкой и оставляем тушиться на слабом огне минут на десять.

Пока свекла доходит, займемся томатами. Делаем на них надрезы, ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Мякоть нужно превратить в пюре — либо блендером, либо просто мелко порубить ножом. Отправляем томатную массу в сковородку. Туда же засыпаем соль, перец, сушеный чеснок и имбирь. Эти специи классно подчеркивают природную сладость свеклы и делают вкус объемным. Тушим все вместе еще минут десять.

Финальный штрих: добавляем лавровый лист и мелко рубленный свежий чеснок. Перемешиваем, выключаем газ и даем постоять под крышкой минут пять, чтобы все вкусы окончательно «подружились».

Маленький совет по чесноку: если хотите мягкий аромат — просто мелко его нарежьте. Если любите остринку, то пропустите через пресс, тогда салат получится с характером.

В итоге у вас на столе классный теплый салат, который отлично идет и как гарнир, и сам по себе. Но будьте готовы: исчезает он подозрительно быстро.

Если свеклы в рационе вам все еще мало, попробуйте салат с сельдью. В итоге у вас получается что-то среднее между винегретом и «селедкой под шубой», при этом все ингредиенты просто нарезаются и смешиваются. А чтобы ускорить приготовление, свеклу можно не варить часами, а приготовить быстрее — в скороварке, микроволновке или запечь в духовке в фольге, что сохраняет ее сочность и заметно экономит время, советовал «ГлагоL».