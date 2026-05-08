Конфеты из творога без выпечки: простой домашний рецепт

Конфеты из творога — тот самый удачный рецепт, когда хочется накормить семью полезным продуктом, но без долгих уговоров. Никто даже не понимает, что внутри творог. Готовятся такие сладости быстро, продукты самые простые, а результат получается нежным и домашним, рассказывает Наталья Калнина.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

печенье — 130 г;

грецкие орехи — 50 г;

сахар — 1 ст. л.;

ванилин — по вкусу;

какао-порошок — для обвалки.

Для основы берут творог и измельчают его блендером до гладкой массы, чтобы не осталось крупинок. Отдельно в крошку превращают печенье и грецкие орехи. Затем творог смешивают с сахаром и ванилином, регулируя сладость по вкусу, после чего добавляют подготовленную орехово-печеньевую смесь.

Масса получается пластичной, из нее легко формировать небольшие шарики. Каждый колобок обваливают в какао-порошке и отправляют в холодильник. После охлаждения конфеты становятся плотнее и раскрывают вкус еще ярче. Такие домашние сладости особенно хорошо подходят к чаепитию, например, с травяным настоем из листа малины, смородины и иван-чая.

Рецепт выручает, когда хочется приготовить что-то быстрое к чаю без выпечки и сложных процессов. Конфеты получаются мягкими, нежными и исчезают со стола почти сразу.

