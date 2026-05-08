Три вида тыквы: как выбрать идеальную для блюда

Тыква только притворяется простой. На самом деле у нее три разных «характера», и если их перепутать, вместо вкусного ужина можно получить разочарование, уверяет автор канала «Сделай сам».

Твердокорая: для семечек и хранения

Свое название она оправдывает на все сто: кожура у нее такая плотная, что нож иногда буквально застревает. Зато такая «броня» позволяет ей спокойно лежать в квартире хоть до самой весны. Если видите на прилавке ребристый плод с ярко-оранжевой мякотью — скорее всего, это она. В этой группе есть два любимца. Первый — «Голосемянка»: ее обожают за семечки, которые не нужно чистить от жесткой шелухи. Сама мякоть у нее средненькая, поэтому весь урожай обычно уходит на семена. Второй хит — сорт «Спагетти». После духовки его внутренность расслаивается на волокна, точь-в-точь как паста. Идеально для тех, кто ищет легкий гарнир.

Крупноплодная: сладость и масштаб

Это те самые гиганты, которые могут вырасти до центнера, но ценят их не за вес, а за сахар. Эти тыквы настолько сладкие, что их можно грызть сырыми, как яблоки. Кожура у них помягче, а формы — от шаров до «лепешек». Если хотите идеальный сок или детское пюре, ищите серую приплюснутую «Лечебную». Для каши лучше взять «Россиянку» — она ярко-оранжевая и слегка отдает дыней. А если увидите серо-зеленую, пятнистую «Мраморную», знайте: у нее самая плотная и сладкая мякоть, которую фанаты едят просто так, без готовки.

Мускатная: для гурманов

Самая ароматная и, пожалуй, самая капризная. Она обожает тепло, поэтому в наших широтах ее приходится нянчить еще на стадии рассады. Но результат того стоит: каротина и сладости в ней больше всего. Узнать ее легко по плодоножке — она пятигранная и расширяется у основания. Главная звезда здесь — «Баттернат». Эта «груша» почти целиком состоит из нежной мякоти с ореховым привкусом, семян там совсем чуть-чуть. Для пользы и цвета выбирают сорт «Витаминная», а для домашних цукатов и десертов лучше «Цукатной» не найти — она плотная и совсем не водянистая.

Нужны семечки — берите твердокорую. Хотите удивить гостей «овощной пастой» — ищите «Спагетти». Для сладкой каши и пюре берите крупноплодные сорта, а если хочется изысканного аромата и кулинарных шедевров — не пожалейте времени на мускатную.

После того как вы определились с сортом, обычно возникает вопрос, что же теперь с этой тыквой делать. Ее можно быстро запечь даже без духовки — в микроволновке или приготовить нежную кашу с рисом и пшеном.