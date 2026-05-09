Эксперт рекомендовал добавлять в маринад для шашлыка киви и грейпфрут

Использовать фруктовый сок не стоит — сочетание мяса и плодового сахара приводит к нарушению усвоения пищи.

© globallookpress

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья Чалова также посоветовала не подавать картофель в качестве гарнира.

«Любой фруктовый сок — это огромное количество фруктозы. Мясо, особенно красное, с сахарами не сочетается. Проще сказать, с чем оно сочетается: только некрахмалистые овощи и зелень. Больше ни с чем. Картофель с мясом — это стопроцентный набор жирка в бока. Если хочется использовать соус, можно использовать из зелени или качественную аджику, где нет химии, усилителей вкуса. Есть только элементы острого, томаты, перец часто добавляют. Все эти сладкие кетчупы, где большое количество сахара содержится. Будьте внимательны в том числе с горчицами. Там тоже добавляют большое количество сахаров. Не всегда это написано, как сахар, это может быть в формате сиропа, допустим, топинамбура. Это точно такой же сахар по факту. Лучше, конечно же, использовать для маринадов источники витаминов C — киви, лимон. Можно на грейпфруте попробовать сделать. Любой фрукт — это фруктоза, чистый сахар. Сахар плюс белок равно неусвоение и плюс ещё набор лишнего веса».

Ранее Чалова предостерегла от использования жидкостей для розжига при жарке шашлыка. Средство впитывается в угли, а затем вредные вещества попадают в мясо. Для разведения костра рекомендуется использовать картон или обычную бумагу.