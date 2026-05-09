Рецепт оладьев как в школе по ГОСТу

Школьные оладьи по ГОСТу у многих до сих пор вызывают ностальгию. Пышные, мягкие, с румяной корочкой — именно такие подавали в столовых, и для многих это был настоящий хит. Особенно вкусно они сочетались со сметаной, и кажется, что повторить тот вкус дома почти невозможно, хотя рецепт на самом деле довольно простой, уверяет Наталья Калнина.

Ингредиенты:

вода — 480 мл;

мука — 480 г;

сырые дрожжи — 14 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1,5 ст. л. (17 г);

соль — 1 ч. л. (9 г);

растительное масло — для жарки;

сметана десертная с клубникой — 1 банка.

Готовились они на дрожжевом тесте. В теплую воду добавляли соль, сахар и свежие дрожжи, затем вмешивали яйцо и постепенно вводили просеянную муку. Тесто получалось довольно жидким, после чего его оставляли в теплом месте, чтобы оно поднялось. Подъем занимал около часа, затем массу перемешивали и снова давали постоять еще примерно час. За это время она увеличивалась в объеме и становилась воздушной.

Когда тесто было готово, переходили к жарке. Сковороду слегка смазывали растительным маслом, обычно с помощью кисточки, чтобы не было лишнего жира. Ложкой выкладывали порции теста, иногда смачивая ее в холодной воде, чтобы масса не прилипала. Оладьи быстро подрумянивались и получались мягкими внутри, с характерной школьной текстурой — слегка пористой и очень нежной.

Подача обычно была простой: горячие оладьи со сметаной или сладким дополнением. Именно эта простота и делала их таким запоминающимся блюдом, которое до сих пор многие пытаются повторить дома.

