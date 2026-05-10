Котлеты как в столовой СССР: рецепт по ГОСТу 1962 года

Многие пытаются повторить котлеты из советских столовых, но обычно на выходе получается обычный домашний вариант. Вкусно, но не то. Оказывается, секрет не в магии повара, а в строгом расчете из Сборника рецептур 1962 года. Если соблюдать три правила, вкус будет один в один, уверяет автор канала «Вкуснота в деталях».

Главное отличие советских котлет: они такие сочные не вопреки, а именно благодаря хлебу. Его там много, и это база блюда.

Что подготовить:

мясо: 1 кг фарша (смешайте говядину со свининой);

хлеб: 250 г обычного белого батона;

жидкость: вода или молоко. Если будете добавлять лук и чеснок — лейте 280 мл, если решите без них — все 320 мл.

Для аромата:

луковица (около 100 г) и пара зубчиков чеснока;

1,5 ч. л. соли и 1 ч. л. черного перца.

Для корочки: мука или сухари.

Помните, что никаких яиц в рецепте нет! Именно их отсутствие дает ту самую правильную текстуру, а не плотный «резиновый» комок.

Замачиваем хлеб, хорошенько разминаем пальцами. Дальше — в мясорубку вместе с луком и чесноком. Смешиваем эту кашицу с фаршем и специями.

Теперь главный секрет: фарш нужно отбить. Прямо берите массу в руки и с силой бросайте обратно в миску. Так она станет плотной и однородной. После экзекуции дайте мясу «отдохнуть» в холодильнике полчаса.

Формируем пухлые овалы с острыми кончиками, валяем в панировке. Дальше как любите: можно просто пожарить, но лучше — в духовку. Сначала 30 минут под фольгой (при 200 °C), а потом еще минут 15 без нее, чтобы зазолотились.

Подавайте по классике — с горой картофельного пюре, обязательно полив его соком со сковородки. Это и есть тот самый вкус, где все решили правильные пропорции.