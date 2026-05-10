Котлеты как в столовой СССР: рецепт по ГОСТу 1962 года
Многие пытаются повторить котлеты из советских столовых, но обычно на выходе получается обычный домашний вариант. Вкусно, но не то. Оказывается, секрет не в магии повара, а в строгом расчете из Сборника рецептур 1962 года. Если соблюдать три правила, вкус будет один в один, уверяет автор канала «Вкуснота в деталях».
Главное отличие советских котлет: они такие сочные не вопреки, а именно благодаря хлебу. Его там много, и это база блюда.
Что подготовить:
- мясо: 1 кг фарша (смешайте говядину со свининой);
- хлеб: 250 г обычного белого батона;
- жидкость: вода или молоко. Если будете добавлять лук и чеснок — лейте 280 мл, если решите без них — все 320 мл.
Для аромата:
- луковица (около 100 г) и пара зубчиков чеснока;
- 1,5 ч. л. соли и 1 ч. л. черного перца.
Для корочки: мука или сухари.
Помните, что никаких яиц в рецепте нет! Именно их отсутствие дает ту самую правильную текстуру, а не плотный «резиновый» комок.
Замачиваем хлеб, хорошенько разминаем пальцами. Дальше — в мясорубку вместе с луком и чесноком. Смешиваем эту кашицу с фаршем и специями.
Теперь главный секрет: фарш нужно отбить. Прямо берите массу в руки и с силой бросайте обратно в миску. Так она станет плотной и однородной. После экзекуции дайте мясу «отдохнуть» в холодильнике полчаса.
Формируем пухлые овалы с острыми кончиками, валяем в панировке. Дальше как любите: можно просто пожарить, но лучше — в духовку. Сначала 30 минут под фольгой (при 200 °C), а потом еще минут 15 без нее, чтобы зазолотились.
Подавайте по классике — с горой картофельного пюре, обязательно полив его соком со сковородки. Это и есть тот самый вкус, где все решили правильные пропорции.