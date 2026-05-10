Курдраники: простое блюдо из курицы и овощей, которое заменяет котлеты

Если хочется чего-то привычного, но поинтереснее, попробуйте курдраники. Это такая смесь куриных котлет и овощных оладий: получаются они гораздо нежнее классики, а подавать их можно хоть с макаронами, хоть просто так, уверяет Наталья Калнина.

Что понадобится:

куриная грудка (примерно 400 г);

пара-тройка картофелин;

одна морковка и одна луковица;

яйцо и около 100 мл молока;

соль и черный перец.

Либо берем готовый фарш, либо измельчаем грудку блендером до полной однородности. Овощи чистим и натираем: морковку — на мелкой терке, а картофель с луком — на крупной.

Теперь смешиваем овощи с фаршем, разбиваем туда яйцо, солим и перчим. Главный секрет сочности здесь в молоке — вливаем его в общую массу и хорошенько перемешиваем.

Разогреваем сковородку с маслом и прямо ложкой выкладываем небольшие лепешки. Обжариваем под крышкой с обеих сторон до золотистого цвета.

Чтобы курдраники точно проготовились внутри, их нужно «дожать». Выбирайте любой удобный способ:

Выложить на противень, смазать маслом, накрыть фольгой и отправить в духовку (180°C) на 10–15 минут.

Просто пропарить под крышкой в той же сковороде.

Закинуть в микроволновку на пару минут.

Все! Простой и понятный ужин готов. Никаких экзотических продуктов, а результат — чистый восторг.

