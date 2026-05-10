Чем могут быть опасны домашние заготовки и какие продукты нельзя вакуумировать

Вакуумация продуктов становится все более популярной в социальных сетях. Такой метод упаковки и хранения еды позволяет продлить срок ее годности, а также упрощает готовку, если сделать несколько заготовок заранее. Может ли вакуумация быть опасной и что не стоит хранить таким образом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

Главная опасность таких заготовок

По ее словам, если вакуумация проведена по всем правилам, то срок хранения продукта увеличится, так как аэробные микроорганизмы не могут развиваться в безвоздушной среде.

— Но самое страшное, что может быть в любых заготовках, — ботулотоксин. Он хорошо развивается в бескислородной среде. Если сырье уже заражено спорами, которые выделяют токсин, то среда без воздуха усиливает риски отравления, — предупредила доктор.

Многое зависит и от того, какой именно продукт подвергли обработке: в разных продуктах бактерии могут размножаться быстрее или медленнее, отметила специалист.

— Вакуум и заморозка могут продлить сроки хранения продукта, но не до бесконечности. В обычном холодильнике достичь шоковой промышленной заморозки не получится, — подчеркнула Соломатина.

Что не стоит вакуумировать

Как рассказала эксперт, быстрее всего портятся:

различные измельченные продукты, например фарши и пюре, если в них сохраняется много воды;различные салаты из множества разных ингредиентов: у них всех разная степень чувствительности к теплу и свету, и если портится одна составляющая, то за ней «подтягиваются» и другие.

К тому же не все продукты можно подвергать такой обработке. Диетолог порекомендовала не вакуумировать и не замораживать:

Грибы, поскольку их пористая структура способствует тому, что с них сложнее удалить грязь. Частицы земли могут содержать разные споры, которые при благоприятных условиях могут начать размножаться.Продукты, в которых много воды (например огурцы, помидоры, кабачки и другие), при вакуумации и заморозке превратятся в «кашу», потеряв свои органолептические свойства: вкус и форму.Также опасно подвергать такой обработке внутренности животных: они могут содержать те же споры, попавшие в их организм с едой.

— В лабораторных условиях есть возможность проверить продукт на наличие токсинов, споров и прочего. Дома такую проверку не провести. Поэтому с точки зрения безопасности лучше покупать продукты, которые вакуумировали на производствах. Конечно, вероятность того, что и с магазинным продуктом может оказаться что-то не так, существует. Но крупные производители дорожат своей репутацией и стараются не допускать ошибок, — считает Соломатина.

Еще один популярный продукт, который проходит заморозку, — сублимированные фрукты и ягоды. Утверждается, что после обработки они сохраняют свои пользу и вкус, а значит, не уступают свежим продуктам в своих свойствах.