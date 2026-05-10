Финский картофельный салат без майонеза: легкий и сытный

Финский картофельный салат — это отличная альтернатива нашему оливье или тяжелым майонезным гарнирам. Здесь нет никакой колбасы, все гораздо легче и свежее, но при этом сытно. Главный секрет — не переварить картошку: кусочки должны держать форму, а не превращаться в кашу, рассказывают авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Что понадобится:

картофель — 6 небольших клубней;

маринованные огурцы — 3 шт.;

луковица — 1 средняя;

укроп — по вкусу.

Для заправки:

сметана — 150 г;

зернистая горчица — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль и перец — по щепотке.

Первым делом режем отварной картофель кубиками или дольками. К нему отправляем мелко нарезанные огурцы, лук и укроп. Именно это сочетание делает салат пикантным и «бодрым» — это уже не просто вареная картошка, а полноценное блюдо. С укропом не бойтесь переборщить, он тут очень уместен.

Заправку смешиваем отдельно: просто соедините сметану с горчицей, сахаром и специями. Когда соус станет однородным, заправляйте овощи. Получается нежный сливочный вкус с легкой острой ноткой и приятным сладковатым послевкусием.

Салат хорош и в теплом, и в холодном виде. Он идеально подходит к рыбе, мясу или обычным сосискам на гриле. Отсутствие майонеза делает его «чище» по вкусу, так что тяжести после обеда не будет.

