Картошка в банке по рецепту из Адлера: гости забывают даже про шашлык

Этот рецепт был выпрошен у повара в маленькой шашлычной в Адлере. Честно, после нее даже шашлык уже как-то уходит на второй план. Картошка получается очень нежной, сочной, вся пропитана специями и запахом зелени. И самое приятное — готовится вообще без лишней беготни.

Нужна обычная картошка, пару луковиц, чеснок и хороший пучок зелени — укроп с петрушкой сюда прям идеально заходят. Из специй — соль, черный перец, паприка, хмели-сунели или что любите сами. Еще немного масла, лаврушка и чуть-чуть воды или овощного бульона, отмечает канал «Почавкаем | Рецепты».

Картошку лучше резать крупными кусками. Мелкую вообще можно оставить целой — так даже интереснее получается. Лук — полукольцами, чеснок — тонкими пластинками. Зелень мелко рубим и отправляем все в большую миску.

Туда же идут специи и масло. А дальше руками все хорошенько перемешиваем. Не просто пару раз ложкой крутануть, а нормально так пройтись, чтобы каждый кусочек покрылся специями. От этого потом реально зависит вкус.

На дно чистой банки кладем пару лавровых листов и начинаем укладывать картошку. Без фанатизма, но плотно. Потом вливаем совсем немного воды или бульона — буквально чуть-чуть, чтобы внутри был пар и сочность.

Банку закрываем крышкой и ставим именно в холодную духовку. Это важно. Потом включаем 180 градусов и оставляем примерно на час. Иногда картошка готовится чуть дольше — зависит от сорта.

Когда открываешь духовку, запах стоит просто сумасшедший. Картошка внутри мягкая, ароматная, буквально разваливается вилкой. А если в конце снять крышку и подержать еще минут десять, сверху появляется легкая румяная корочка. Весь секрет тут в банке, которая работает как маленькая печка: все соки и ароматы остаются внутри, ничего не выкипает и не пересыхает.